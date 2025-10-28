Afrique: CHAN 2024 - Les primes des Barea enfin réglées !

Les Barea, vice-champions du CHAN 2024, mettent un terme aux tensions sur les primes. Dans une vidéo venant de la FMF, le gardien Manda Hasina Ratsimbazafy, alias « Bota », annonce que les joueurs et le staff ont reçu leurs dus après des discussions fructueuses avec la fédération.

La controverse autour des primes des Barea de Madagascar, vice-champions du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024, co-organisé par la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda, semble enfin apaisée. Ce lundi, après plusieurs heures de pourparlers au siège de la Fédération Malgache de Football (FMF) à Isoraka, les joueurs et le staff ont obtenu gain de cause.

Une vidéo partagée par la FMF montre Manda Hasina Ratsimbazafy, surnommé « Bota », gardien de but et porte-parole des Barea, entouré de ses coéquipiers et du staff, confirmant la résolution du différend. « Salutations à tous les amoureux du football malgache. Fini les malentendus ! Nous sommes venus aujourd'hui discuter avec la fédération des primes du CHAN 2024. Nous remercions chaleureusement la FMF, car nous avons tous reçu nos parts aujourd'hui. Un grand merci aux anciens Barea qui ont lutté pour que nos efforts soient récompensés. Nous avons obtenu ce qui nous revient de droit, et nous remercions aussi les supporters qui nous ont soutenus. Nous sommes tous unis, sans distinction, sans pression ni contrainte. Longue vie au football malgache ! », a déclaré Bota dans la vidéo.

Une issue après des semaines de tensions

Cette annonce intervient dans un contexte marqué par des semaines de polémiques, alimentées par des rumeurs sur la répartition des primes. Initialement fixées à 1,2 million de dollars, ces dernières avaient été réduites à environ 1,1 million après des déductions par la Confédération Africaine de Football (CAF) pour des amendes, des droits télévisés du CAN 2023 et le coût des ballons Puma.

Les joueurs avaient reçu 61,8 millions d'ariary chacun, un montant inférieur aux 71 millions initialement évoqués. Un ultimatum de 72 heures, lancé par quatre anciens Barea : Bolida, Faneva Ima, Abel Anicet et Voavy Paulin avait accentué la pression sur la FMF. Les discussions de ce lundi, impliquant joueurs, staff et responsables fédéraux, ont permis de clarifier les malentendus et de finaliser les versements.

La FMF, qui avait déjà affirmé la transparence de sa gestion, validée par la CAF, semble avoir répondu aux attentes des Barea. En saluant l'engagement des anciens Barea et des supporters, Bota a insisté sur l'unité de l'équipe : « Nous sommes tous ensemble, sans division ». Cette résolution met fin à un épisode qui menaçait de ternir l'exploit historique des Barea au CHAN 2024.