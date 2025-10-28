Madagascar: African Entertainment Awards USA - Basta Lion nominé

Le 20 décembre 2025, après une période de vote ouverte du 17 octobre au 15 décembre 2025, l'African Entertainment Awards USA (AEAUSA) se fera en ligne. Parmi les nominés, le chanteur malgache Basta Lion, dans la catégorie reggae/dancehall. Son nom figure parmi ceux de Stonebwoy, Vybz Kartel, Shensea, Ruger, Popcaan, Masicka, Shatta Walle, Spice, Skillbeng... bref des grosses pointures !

« L'AEAUSA 2025 est la 11e édition des African Entertainment Awards. Cérémonie annuelle, l'événement promeut les réalisations de talents africains et caribéens dans le domaine du divertissement, de la culture et de l'impact socio-économique ». AEAUSA à l'intention de réunir les communautés africaines et caribéennes à travers le monde, de « promouvoir les opportunités économiques et servir de levier de changement social positif ».

Ainsi, Basta Lion a fait ses preuves. Il commence à concrétiser son rêve de devenir un chanteur international. Peut-être qu'il succèdera Buju Banton, le vainqueur de la catégorie reggae-dancehall en 2024.