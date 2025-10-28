Madagascar: Hira iray, Hery iray - Le grand retour scénique de Bodo au Palais des Sports

28 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

La grande diva de la chanson malgache, Bodo, s'apprête à offrir un nouveau rendez-vous musical d'exception. Intitulé « Hira iray, hery Iiay » (« Une chanson, une force »), le concert se tiendra le 23 novembre 2025 au Palais des Sports de Mahamasina, sous la houlette de Big Sound Studio.

Portée par son charisme et sa voix emblématique, Bodo promet une prestation où la musique se vivra au-delà de l'écoute : « Mihira tsy ho henoina izy -- fa mba ho tsapa », peut-on lire sur l'affiche, une invitation à ressentir chaque note, chaque émotion, comme elle sait si bien le faire. Fidèle à son style mêlant profondeur et douceur, l'artiste livrera un spectacle à la fois intime et puissant, célébrant la force unificatrice de la musique : « Mozika mampiray fo ».

Ce concert marquera en tout cas le début d'une nouvelle étape dans le parcours de Bodo. Par ailleurs, elle révélera prochainement les artistes invités.

Une chose est sûre : le 23 novembre, Mahamasina vibrera au rythme d'une voix qui continue de traverser les générations, symbole d'émotion et d'authenticité sur la scène musicale malgache.

