Madagascar: Duo SoaMeva - Un projet musical pour célébrer les femmes de l'océan Indien

SoaMeva est un projet musical, une ode à la force, à la parole et à la spiritualité des femmes de l'océan Indien. Née de la rencontre entre Fara alias Faragasy de Madagascar et Dilo alias EatMy Butterfly de La Réunion, cette collaboration unit tradition et modernité, instruments ancestraux et textures électroniques, pour créer un univers sonore hybride et solaire.

Leur premier single, « Masôva » - « Soleil » en malgache - sortira le 14 novembre 2025 sur toutes les plateformes. La chanson célèbre le soleil comme symbole de bénédiction, de lumière et de force, et reflète l'énergie et la résilience des femmes qui portent leur culture et leur spiritualité. Le clip, tourné à Antsirabe, illustre ce voyage symbolique entre deux îles, deux voix et deux univers féminins, où la route devient métaphore de la traversée et de l'unité.

Depuis leur première rencontre à Madagascar en mars 2024, Fara et Dilo ont développé SoaMeva à travers des résidences, concerts et créations partagées.

Fara alias Faragasy, chanteuse et percussionniste malgache, s'inspire des rythmes traditionnels de son île qu'elle fusionne avec des sonorités contemporaines. Son jeu mêle tambour familial et steel pan caribéen, exprimant une musique profondément enracinée dans la terre, la spiritualité et la mémoire des femmes. À ses côtés, Dilo alias EatMy Butterfly, productrice et multi-instrumentiste réunionnaise, explore les musiques électroniques métissées. Elle combine percussions, voix et textures modernes pour créer une identité sonore singulière et poétique.

Ensemble, elles unissent leurs forces dans SoaMeva, un projet musical qui relie héritage, modernité et puissance féminine. Leur objectif : mettre en valeur la créativité féminine et tisser un lien artistique et humain entre Madagascar et La Réunion, tout en partageant cet univers avec le monde.

Soutenu par Indian Ocean Women Empowerment, Yssamondiya et une équipe mixte d'artistes et de technicien·nes, SoaMeva incarne la richesse des échanges culturels et féminins de l'océan Indien, où mémoire, traditions et modernité se rencontrent au service d'une musique engagée et inspirante.