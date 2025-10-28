Madagascar: Feu à Ankorondrano - Sept personnes entendues à la Brigade criminelle

28 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

La Brigade criminelle a convoqué, hier, sept personnes dans le cadre de l'enquête sur l'incendie survenu dimanche à Ankorondrano Andrefana. Parmi elles, figure le propriétaire de la maison d'où le feu pourrait être parti. Ces auditions visent à établir les circonstances exactes du sinistre. Aucune interpellation n'a été effectuée à ce stade.

Les premières hypothèses évoquent un feu de charbon ou un court-circuit. La rumeur selon laquelle une dispute conjugale serait à l'origine de l'incendie n'a pas été confirmée par les témoins interrogés.

L'incendie s'est déclaré dimanche matin, alors que de nombreux habitants assistaient à la messe. Alertés par les flammes, ils ont quitté l'église pour tenter de sauver leurs maisons et leurs biens. Le feu a ravagé un ensemble de constructions en bois et en briques, faisant trois blessés et trois cent quatre-vingt-quatre sinistrés, selon le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes.

Les victimes demandent que la reconstruction soit facilitée afin d'éviter un permis de construire.

