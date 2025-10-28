Madagascar: Inclusion - Un livre en braille aborde la santé sexuelle

Un livre inédit destiné aux personnes en situation de handicap visuel vient d'être présenté samedi dernier par le Mouvement Nifin'Akanga à la Cité des Cultures d'Antaninarenina.

Cet ouvrage, rédigé en braille, aborde sans tabou des sujets essentiels tels que la santé sexuelle, le plaisir et la santé reproductive. Il s'agit d'une première à Madagascar, une initiative visant à rendre la sensibilisation plus inclusive pour les personnes malvoyantes.

Le livre met en avant les droits sexuels fondamentaux de chaque individu et sensibilise sur les maladies sexuellement transmissibles. Il introduit également des notions clés souvent absentes des discussions du quotidien, comme l'orgasme ou la masturbation, afin de promouvoir une meilleure compréhension du corps et de la sexualité. Ce support est mis à la disposition des associations régionales formées sur ces thématiques, ainsi que des bibliothèques municipales.

« Cette initiative contribue à rendre l'éducation sexuelle plus inclusive et accessible à tous, notamment aux personnes en situation de handicap », a déclaré Henintsoa Andrianiaina, leader de l'antenne du Mouvement Nifin'Akanga à Antananarivo, samedi dernier.

Cette journée artistique et citoyenne a été consacrée à la sensibilisation et à la mobilisation contre les violences sexuelles sous toutes leurs formes. Parmi les temps forts figurait la projection du film Tantarako Mboty, inspiré de récits réels, qui met en lumière les traumatismes vécus par les victimes et appelle à un profond changement de mentalité.