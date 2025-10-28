Afrique: Mémorial Thomas SANKARA - Visite des afro-descendants et de la diaspora africaine dans ce haut lieu de mémoire

28 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Des afro-descendants et de la diaspora africaine en séjour au Burkina du 25 octobre au 08 novembre 2025 ont visité dans l'après-midi de ce lundi 27 octobre à Ouagadougou le Mémorial Thomas SANKARA.

Dans ce lieu emblématique, ils ont découvert la statue du président Thomas SANKARA, le bureau du Père de la Révolution d'août 83, sa jeep de commandement militaire ainsi que le Mausolée où repose le Camarade Président et douze de ses compagnons d'infortune du 15 octobre 1987.

Chaque étape a été un moment d'explication et d'éclairage sur l'histoire du Capitaine Thomas SANKARA, son cursus scolaire en passant par sa formation militaire, ses responsabilités politiques, ses combats idéologiques jusqu'à son assassinat.

C'est une assemblée acquise à la cause du Père de la Révolution qui a été émue par son histoire expliquée par les guides touristiques du jour. Ils repartent fiers de s'être imbibés et abreuvés à la source des évènements tragiques d'octobre 87.

 

