L'Union des Houphouëtistes pour la République (UHR) a publié ce lundi 27 octobre 2025 une déclaration officielle à l'issue de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025.

Dans son communiqué signé de son président, M. Valy Touré, l'organisation salue le bon déroulement du scrutin, qu'elle qualifie de preuve de la maturité politique du peuple ivoirien et de la solidité des institutions républicaines.

Pour l'UHR, cette élection, marquée par le calme et la sérénité, reflète la volonté collective des Ivoiriens d'inscrire la démocratie ivoirienne dans la stabilité et la continuité. L'Union a tenu à exprimer sa satisfaction face à l'esprit de responsabilité dont ont fait preuve l'ensemble des acteurs politiques, les institutions électorales et les forces de l'ordre tout au long du processus.

Des félicitations à l'endroit du président réélu

Au nom de ses membres et du bureau exécutif national, l'UHR a adressé ses vives félicitations à Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, pour la confiance renouvelée que lui a témoignée le peuple de Côte d'Ivoire à travers les urnes.

Selon la déclaration, cette victoire traduit « l'attachement profond des Ivoiriens aux valeurs de paix, de stabilité et de développement, chères au Père de la Nation, le Président Félix Houphouët-Boigny ».

L'organisation se réjouit que le choix du peuple ait confirmé la voie du progrès économique et social tracée ces dernières années. Elle estime que la réélection du Chef de l'État est le signe d'une adhésion massive à son projet de société fondé sur la croissance, la solidarité et la cohésion nationale.

Des encouragements aux candidats malheureux

Fidèle à son esprit d'équilibre et de dialogue, l'UHR a également tenu à saluer l'attitude républicaine des candidats non retenus. Dans sa déclaration, M. Valy Touré les a félicités pour avoir accepté le verdict des urnes, conformément à l'esprit du point 9 des dix propositions de l'UHR pour des élections apaisées et équitables.

Cette posture, souligne-t-il, « contribue à renforcer la crédibilité de notre processus électoral et à consolider l'unité nationale ».

Pour l'UHR, la compétition politique, bien que nécessaire, doit toujours s'inscrire dans un cadre de respect mutuel et de patriotisme. L'organisation considère ainsi que l'acceptation du résultat par tous les candidats constitue une victoire collective pour la démocratie ivoirienne.

Appel à l'unité et à la cohésion nationale

Dans la dernière partie de son message, l'Union des Houphouëtistes pour la République a lancé un appel vibrant à toutes les forces vives de la Nation : partis politiques, société civile, jeunesse, femmes, chefs traditionnels et religieux. Elle invite chacun à se rassembler autour du Président élu afin de poursuivre l'oeuvre de construction d'une Côte d'Ivoire unie, prospère et fraternelle.

« L'heure est à la responsabilité, au dialogue et à la tolérance », a insisté Valy Touré, soulignant que la consolidation de la paix et de la cohésion sociale demeure le socle du développement.

L'UHR a réaffirmé son engagement à demeurer une force de propositions et d'actions en faveur de la démocratie et du progrès national. Fidèle à l'héritage de Félix Houphouët-Boigny, le mouvement prône une Côte d'Ivoire rassemblée dans la paix, le travail et l'amour de la patrie.