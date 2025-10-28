Togo: Le cacao biologique reçoit un coup de pouce financier

28 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Les coopératives togolaises engagées dans la production de cacao biologique et équitable pourront bientôt bénéficier de nouveaux financements dans le cadre du programme Équité 3, soutenu par l'Agence Française de Développement (AFD) et le Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM).

Objectif : accompagner la transition agroécologique, promouvoir la transformation durable et intensifier la lutte contre la déforestation au sein des filières équitables.

Ces financements pourront atteindre jusqu'à 60 000 euros par projet, pour une durée maximale de 36 mois. Les projets devront intégrer des solutions concrètes autour de l'adoption de technologies de transformation durable, de la diversification agricole et la préservation des forêts.

Pour le Togo et ses partenaires, ce soutien vise à renforcer la compétitivité du secteur tout en consolidant les engagements environnementaux du pays.

La dynamique est déjà en marche : les exportations de cacao biologique ont bondi de 50 % entre 2023 et 2025, passant de 2618 tonnes à 4400 tonnes. Une progression qui témoigne de la vitalité de la filière et de l'intérêt croissant pour des produits durables et équitables sur les marchés internationaux.

