Afrique: L'Angola accueille un sommet sur le financement des infrastructures

28 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

À l'invitation de João Manuel Gonçalves Lourenço, président d'Angola et de l'Union africaine, Faure Gnassingbé participe mardi au 3e Sommet de Luanda consacré au financement des infrastructures en Afrique.

Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique continentale pour accélérer la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Organisé à l'initiative conjointe de la Commission de l'Union africaine et de l'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD), le sommet réunit chefs d'État africains, investisseurs et partenaires au développement. Les discussions porteront sur les mécanismes de financement des infrastructures stratégiques et leur alignement sur les grandes priorités du continent.

Les chefs d'État et de gouvernement examineront notamment les opportunités d'investissement dans le cadre du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) et du Plan directeur de l'Union africaine pour la connectivité continentale et régionale.

Ce sommet s'inscrit en cohérence avec la vision portée par le président du conseil Faure Gnassingbé de faire du Togo un hub logistique et commercial majeur en Afrique de l'Ouest, indique-t-on à Lomé.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.