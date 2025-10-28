Congo-Kinshasa: Ensemble pour la République désigne Clotilde Mutita candidate au poste de rapporteur adjoint

Le groupe parlementaire Ensemble pour la République, dirigé par l'opposant Moïse Katumbi, a officiellement désigné la députée Clotilde Mutita Kalunga, élue de Lubumbashi, comme candidate au poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale.

Cette désignation fait suite aux primaires internes organisées ce lundi 27 octobre à Kinshasa. Mme Mutita succède ainsi à Dominique Munongo, qui avait démissionné après une motion de défiance à son encontre.

Cinq autres candidats, initialement intéressés par ce poste, se sont retirés en faveur de Clotilde Mutita, qui a ensuite affronté Michel Katebe, élu de Pweto, lors de ces primaires.

Soutenue par sa famille politique, elle se déclare prête à convaincre les députés nationaux, soulignant que le principal défi de la RDC demeure l'unité nationale. Elle déclare : « Notre engagement ne vise ni l'agression ni le conflit, mais plutôt à faire de la diversité une richesse et un exemple de vivre-ensemble. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi les autres candidats de l'opposition figurent Christelle Vuanga, députée de Funa à Kinshasa et ancienne présidente de la Commission parlementaire Genre, famille et enfant, ainsi que Gracien Iracan, député élu de Bunia en Ituri, qui affirme sa volonté de soutenir les institutions de la République avec honnêteté, responsabilité et patriotisme.