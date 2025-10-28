Congo-Kinshasa: L'UNICEF appuie le pays pour augmenter le nombre de filles à l'école

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) soutient les efforts du Gouvernement congolais visant à augmenter le nombre de filles à l'école. Le Représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo, John Agbor, l'a réaffirmé lundi 27 octobre 2025 à l'issue de sa rencontre avec la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka.

L'échange a porté sur quelques sujets relatifs à l'appui de l'UNICEF au pays et au Programme d'actions du Gouvernement.

« Elle (Judith Suminwa Tuluka) nous a résumé trois ou quatre grandes priorités. D'abord l'éducation, la qualité de l'éducation et l'éducation pour tous pour laquelle on remercie le Gouvernement ; on voit que le taux d'enregistrement à l'école commence à augmenter », a rapporté John Agbor.

Couverture Santé universelle

L'UNICEF s'assure donc d'aligner ses initiatives aux priorités de la RDC dans les domaines sanitaires et éducatifs. Aux côtés du Gouvernement Suminwa, le fonds onusien va apporter son appui pour une revue à la hausse du nombre de filles inscrites à l'école, selon une dépêche de la Primature.

L'autre priorité, évoquée lors de cette audience, concerne la Couverture Santé universelle. « Il faut avoir la possibilité d'avoir les services qui sont disponibles. Et pour que ces services soient disponibles, il faut qu'il y ait des centres de santé qui fonctionnent, il faut qu'il y ait du personnel, des équipements, des médicaments et des finances en même temps », John Agbor.

Naissances à l'état civil

« La troisième, c'est sur l'enregistrement des naissances. Et là aussi, il y a beaucoup de travail qui a été fait. On voit le taux d'enregistrement des naissances qui est en train d'augmenter, mais il y a encore un certain nombre de défis à relever », a déclaré le Représentant de l'UNICEF en RDC.

La santé et l'éducation font partie du quatrième pilier du Programme d'actions du Gouvernement Suminwa, qui vise à améliorer le bien-être social de la population à travers l'accès à l'éducation et aux soins de santé de qualité.