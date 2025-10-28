Burkina Faso: Traitement de l'information assurantielle - Des journalistes outillés

Dans le cadre de sa 4e Semaine commerciale (SEMCO), SUNU Assurances Burkina Faso a organisé un atelier de formation sur les principes de base de l'assurance et le traitement de l'information assurancielle au profit d'une vingtaine de journalistes et communicateurs, jeudi 23 octobre 2025, à Banfora.

SUNU Assurances Burkina Faso s'est engagée à vulgariser l'assurance auprès des populations. Mais la compagnie est convaincue qu'elle ne peut atteindre son objectif sans l'accompagnement des médias. Dans le but d'offrir aux journalistes, les moyens nécessaires pour jouer leur partition dans la promotion de la culture assurantielle, elle a organisé à leur profit, un atelier de formation aux principes de base de l'assurance et au traitement de l'information assurancielle, le 23 octobre 2025, à Banfora.

Cette activité entre dans le cadre de sa 4e Semaine commerciale (SEMCO), placée sur le thème : « L'assurance, outil de résilience économique pour les ménages et entreprises locales ».

La communication sur les principes de base de l'assurance a été assurée par le chef de département Réassurance, études et actuariat de SUNU Assurance vie Burkina Faso, Jean-Philippe Zombré, assisté du chef de département souscriptions et encaissements de SUNU Assurance IARD Burkina Faso, Ezéchiel Nabi.

Dans un format interactif et à travers des exemples illustratifs, ils ont entretenu les professionnels de l'information et de la communication sur les concepts clés, à savoir, entre autres, les notions de risques, d'aléas, les contrats d'assurance, les grandes branches d'assurance (vie et non vie ou IARD), les différents types de produits assurantiels, le rôle et les avantages de l'assurance pour les particuliers, les familles, les entreprises et autres organismes. Selon M. Zombré, loin d'être un produit réservé à la haute classe sociale, l'assurance constitue un puissant outil de résilience, de sécurité sociale et économique pour les populations à faibles revenus.

« L'assurance n'est pas une affaire de riches. Elle est plutôt le meilleur allié des personnes vulnérables », a-t-il souligné. Répondant aux questions des journalistes, il a dit que l'Intelligence artificielle va bouleverser le secteur des assurantiels, les assureurs sont alors appelés à se réinventer pour s'adapter à cette évolution technologique.

La charge de la présentation du module sur le traitement de l'information en assurances est revenue à l'ancien rédacteur en chef de Sidwaya et ancien secrétaire général du ministère en charge de la communication, Victorien Sawadogo.

Faire passer le message

Les enjeux et les fondements de la collecte et du traitement et de l'information assurantielle, les axes de traitement des sujets liés à l'assurance, à travers l'analyse du marché, la règlementation et le droit des assurances, les produits d'assurance, les risques et innovations étaient, entre autres, au centre de ses échanges avec les journa-listes.

Au nom du directeur général de SUNU Assurances Burkina Faso, le directeur général adjoint de SUNU Assurances vie Burkina Faso, Boukari Savadogo, a salué les hommes et femmes de médias pour leur participation à cette session qui vise à leur doter d'outils nécessaires pour une meilleure couverture du secteur assurantiel.

Elle s'inscrit dans la continuité des actions de renforcement de capacités des médias engagées par SUNU Assurances Burkina depuis 2022. La mise en place du prix Galian spécial SUNU Assurances entre également dans le cadre de cette volonté d'intéresser les journalistes à l'assurance. « Tous les jours, vous couvrez l'actualité liée à l'assurance.

Il est important que vous soyez outillés pour maitriser le secteur. Cela va vous permettre de mieux cerner les différents paramètres de l'assurance vie et de l'assurance dommage », a confié M. Savadogo.

Pour le directeur général adjoint de SUNU Assurances IARD Burkina Faso, Djibril Kader Ouédraogo, l'objectif n'est pas d'amener les journalistes à parler de SUNU Assurances, mais plutôt de parler aux populations de sorte que le message sur l'assurance passe. « Si tout le monde comprend l'assurance et que 50% de la population s'assure, SUNU saura comment se battre sur le marché pour avoir sa part de gâteau », a-t-il souligné.