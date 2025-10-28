Burkina Faso: Programme national de volontariat-SOTRACO - Une convention de partenariat signée

Le Groupement d'intérêt public- Programme national de volontariat au Burkina (GIP-PNVB) et la Société de transport en commun (SOTRACO) ont signé une convention cadre de partenariat en vue de contribuer à l'amélioration du secteur du transport urbain et interurbain au Burkina Faso, vendredi 24 octobre 2025, à Ouagadougou.

Le Groupement d'intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina (GIP-PNVB) poursuit sa dynamique de promotion du volontariat national comme levier d'action au service du développement économique et social. Dans ce sens, il a signé une convention cadre de partenariat et de sa mise en oeuvre avec la Société de transport en commun (SOTRACO). Cette cérémonie a eu lieu, vendredi 24 octobre 2025, à Ouaga-dougou, en présence des premiers responsables des deux structures.

Cette convention, a fait savoir le directeur général du GIP-PNVB, Djourmité Nestor Noufé, va permettre de mobiliser au moins 130 volontaires nationaux. « Elle traduit surtout la volonté commune de nos deux institutions d'unir nos forces pour contribuer à l'amélioration du secteur du transport urbain et interurbain, à travers la mobilisation de volontaires nationaux formés, engagés et conscients des enjeux liés à la mobilité et au service public », a déclaré M.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Noufé. Il a souligné que le domaine du transport constitue un secteur stratégique pour le développement du Burkina Faso, car, il touche la vie quotidienne

de nos concitoyens et participe au bon fonctionnement de l'économie. « En impliquant les volontaires nationaux, cette convention vise à renforcer les capacités opérationnelles de la SOTRACO, à promouvoir la citoyenneté active et la discipline dans le service public et à offrir aux jeunes volontaires une expérience professionnelle valorisante », a soutenu Djourmité Nestor Noufé.

Une convention conforme à la vision du chef de l'Etat

Par ailleurs, a-t-il ajouté, cette convention de partenariat s'inscrit également dans la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui appelle chaque Burkinabè à contribuer et à s'approprier, la Révolution progressiste populaire (RPP).

« Le GIP-PNVB entend jouer pleinement son rôle d'outil stratégique de mobilisation des énergies volontaires au service des chantiers de transformation nationale », a-t-il laissé entendre. M. Noufé a souhaité que cette convention soit le point de départ d'une collaboration fructueuse, qui inspirera d'autres acteurs à s'associer à la mission de mobilisation sociale par l'engagement volontaire au service du développement.

Le directeur général de la SOTRACO, Drissa Sawadogo, a expliqué que cette convention qui permettra à sa structure de disposer de 150 volontaires essentiellement des machinistes couramment appelé chauffeurs, va rehausser la qualité du service. « Vous avez suivi l'accroissement du parc de la SOTRACO avec 530 véhicules nécessitant un personnel supplémentaire.

C'est dans ce cadre que nous avons eu à notre disposition des chauffeurs bien formés, compétents avec toute l'expertise qu'il faut », s'est-t-il réjoui. Pour Idrissa Ouédraogo, cette convention de partenariat devra donc permettre à la SOTRACO d'atteindre ses objectifs en matière de mobilité urbaine et interurbaine. « Le volontaire, c'est la discipline, le patriotisme. Et cela va améliorer la qualité des services de la SOTRACO », a-t-il conclu.