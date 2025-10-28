Burkina Faso: Salon régional de l'artisanat - L'APEN se dévoile aux festivaliers

A la Ve édition du Salon régional de l'artisanat (SARA) qui se tient, du 24 au 31 Octobre 2025, à Tenkodogo, dans la région du Nakambé, l'Agence de promotion de l'expertise nationale (APEN) est présente pour vendre ses services.

En plus des produits artisanaux exposés au Salon régional de l'artisanat (SARA), d'autres produits comme l'expertise dans le domaine des services attirent aussi la curiosité des festivaliers. En effet, l'Agence de promotion de l'expertise nationale (APEN) propose ses services au public. Dans un stand situé dans le pavillon climatisé, le chargé des ressources humaines de l'APEN, Akin Betran Abdoulaye Bayoulé informe et sensibilise les visiteurs aux missions de l'Agence.

A l'écouter, l'Agence de promotion de l'expertise nationale est un Etablissement public de l'Etat à caractère professionnel sous la tutelle du ministère en charge du commerce. Sa mission est de promouvoir et de valoriser l'expertise nationale. « Nous voulons créer un pool d'experts agréés qui vont contribuer au développement du pays. C'est pourquoi nous sommes venus échanger avec les festivaliers », a-t-il expliqué. Selon lui, l'APEN regroupe des personnes qui sont dans la consultation intellectuelle.

La loi 006 de 2011 régissant l'expertise stipule que pour être expert, il faut avoir un agrément. « Pour l'acquérir, il faut avoir la licence ou un niveau minimum de BAC+3 et avoir de l'expérience dans le domaine à exercer.

« En un mot, nous sommes chargés de délivrer des agréments aux experts, ce qui fait d'eux des compétences reconnues », a-t-il indiqué. Il existe trois catégories d'agréments qui sont la catégorie A délivrée au cabinet, au centre d'études et aux personnes morales, la catégorie B destinée aux acteurs du secteur privé et la catégorie C destinée aux acteurs de l'Administration publique.

« Déjà trois jours que le SARA a commencé et l'on constate de l'affluence dans notre stand. On espère avoir un pool de compétences d'ici la fin du Salon », a souhaité le chargé des ressources humaines de l'APEN.