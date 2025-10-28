Burkina Faso: Semaine mondiale de l'éducation aux médias - Promouvoir la lutte contre la désinformation

Educommunik organise la VIIe édition de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information, du 24 au 31 octobre 2025 à Ouagadougou, sur le thème :« Citoyenneté numérique à l'ère de l'intelligence artificielle ».

La VIIe édition de la Semaine mondiale de l'Education aux médias et à l'information (SM-EMI) se tient, du 24 au 31 octobre 2025, à Ouaga-dougou. Le représentant du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, parrain de la cérémonie, Pascal Yemboini Thiombiano, a lancé les activités, vendredi 24 octobre 2025. La chargée de programmes à Educommunik, Nina Kadi Diallo, représentante du secrétaire exécutif de Educommunik a confié que de plus en plus, ils assistent à une guerre communicationnelle sur les réseaux sociaux liée à la désinformation.

« Les révolutions numériques telles que l'avènement des réseaux sociaux et celui de l'Intelligence artificielle (IA) constituent un véritable bouleversement mondial et au Burkina Faso en particulier », a-t-elle souligné. Malgré ses multiples avantages dit-elle, l'IA présente aussi des inconvénients majeurs, notamment son utilisation dans la création de contenus liés à la désinformation.

« Quand bien même l'IA et l'éducation aux médias ont de nombreux avantages, il n'est pas bien d'écarter ses inconvénients qui jouent sur la prolifération des cas de désinformation et de discours de haine », s'est-elle exprimée. Nina Kadi Diallo a laissé entendre que durant la semaine, il y aura des panels portants sur la citoyenneté numérique, des journées portes ouvertes suivies d'une exposition photo au siège de EducommuniK.

Un double enjeu

Aussi, des rencontres d'échanges entre des organes de presse et des Wahiyans afin qu'ils puissent s'imprégner du milieu et du cadre de vie des journalistes. « Nous avons jugé bon de les réunir pour plus d'unité et de cohésion sociale, parce que nous assistons à beaucoup d'incompréhension entre ces deux fronts de la société », a-t-elle justifié.

A cela, s'ajoute des séances de sensibilisation des jeunes dans les établissements scolaires de la ville de Ouagadougou. Le représentant du ministre chargé de la Communication, Pascal Yemboini Thiombiano, a affirmé que l'Intelligence artificielle et l'Education aux médias et à l'information (EMI) représentent un double enjeu pour la société.

« L'EMI apparait donc comme un outil stratégique de résilience communautaire et de culture de la paix pour palier à cela », a-t-il confié. Pascal Thiombiano a, au nom du parrain, salué l'initiative de EducommuniK qui vient à point nommé dans une période cruciale où la vie de la nation est marquée par des défis sécuritaire, socio-économique. Mais aussi par une profonde volonté de résilience et de reconstruction collective.

Pour le directeur adjoint de Search For Common Ground Burkina/Bénin, Issouf Ouédraogo, l'innovation technologique doit être le moteur de la paix et de l'équité. « L'Intelligence artificielle n'est plus seulement une révolution technique, elle est une transformation cognitive, sociale, humaine et internationale, a-t-il laissé entendre. Alors, face à la nouvelle ère de formation, il a relevé que l'ensemble des acteurs doivent décider de son bon usage au quotidien.

En rappel, lancée en 2012 par l'UNESCO et ses partenaires, la Semaine mon-diale de l'éducation aux médias et à l'information est célébrée chaque année à l'échelle mondiale. Educommunik, depuis sa création en 2010 au Burkina Faso, s'aligne sur cette commémoration et oeuvre pour la promotion de l'éducation aux médias et à l'information.