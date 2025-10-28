Burkina Faso: Opération de sécurisation autour des lycées à Bobo - 77 élèves interpellés et sensibilisés

Dès 7h30, de ce lundi 27 octobre 2025, les éléments de la Brigade anti-criminalité (BAC) se sont rassemblés au camp pour un briefing opérationnel dirigé par le commissaire principal de police, Dakiswendé Moïse Sylvain Tiendrébéogo. L'objectif était clair : procéder à une opération de contrôle autour de certains établissements scolaires, dans le strict respect des droits des élèves.

Les consignes données étaient précises : intervenir sans violence, sensibiliser les élèves interpellés et les conduire sur le site de Faso Mêbo, pour des actions citoyennes.

Trois équipes ont ainsi été déployées autour de trois établissements : le lycée professionnel régional Guimbi Ouattara, le lycée provincial Mollo Sanou, et le lycée municipal Vinama Thiémounou Djibril.

À l'issue de l'opération, 77 élèves retrouvés en dehors de leurs établissements pendant les heures de cours ont été interpellés, sensibilisés et acheminés sur le site de Faso Mêbo. En parallèle, les forces de l'ordre ont procédé à la saisie de 70 motos et 47 vélos.

Selon le capitaine de police Fabrice Ouédraogo, chef du bureau des opérations de la BAC, des investigations ont révélé que les abords de certains établissements servaient de points de vente de stupéfiants.

Cette opération vise à mettre fin à ces dérives et à responsabiliser les élèves. Les responsables des établissements concernés ont salué cette opération, qu'ils considèrent comme une contribution à la restauration de la discipline et à l'amélioration du climat scolaire.