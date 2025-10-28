Burkina Faso: Initiative Faso Mêbo - L'Association des ressortissants de Bassi apporte sa contribution

L'Association des ressortissants de Bassi a remis, vendredi 24 octobre 2025 à Ouagadougou, un don à Faso Mêbo, en guise de contribution à l'Initiative présidentielle.

L'Association des ressortissants de Bassi, de la région du Yaadga, a décidé d'apporter son soutien à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo. Convaincu que c'est une initiative capable de construire le pays, l'ensemble des chef coutumiers, des filles et fils de Bassi ont offert 10 tonnes de ciment, 10 brouettes et 40 pelles aux responsables de Faso Mêbo, vendredi 24 octobre 2025, à Ouagadougou.

Selon Bassi Naaba Kiiba, représentant des donateurs, la valeur totale de ce don est estimée à 1,5 millions F CFA. Il a fait savoir que ce geste vise à encourager la dynamique de construction du Burkina Faso lancée par le capitaine Ibrahim Traoré. « Il s'agit pour nous fils de Bassi de soutenir le gouvernement et apporter notre pierre à ces efforts », a déclaré le chef coutumier.

Il a saisi l'occasion pour encourager les ouvriers sur place et inviter l'ensemble des Burkinabè, quelle que soit leur classe à s'unir pour accompagner et soutenir l'Initiative Faso Mêbo pour le bien de tous.