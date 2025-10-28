Ile Maurice: Un Britannique se noie

Un drame s'est joué dimanche à Trou-d'Eau-Douce. Stephan Windsor Leslie, un touriste britannique, âgé de 78 ans, a trouvé la mort par noyade alors qu'il se baignait paisiblement dans le lagon, à proximité de Pointe-Maurice.

Selon les recoupements d'informations, le septuagénaire, retraité et ancien chef juge, séjournait depuis quelques jours dans une villa privée d'Anahita, en compagnie de son épouse, âgée de 54 ans. Le couple profitait d'un séjour de détente à Maurice où ils étaient arrivés le 21 octobre pour des vacances d'une semaine. Leur retour au Royaume-Uni était prévu pour le 28 octobre.

Vers 12 h 45, alors que Stephan Windsor Leslie nageait dans le lagon, il aurait soudainement montré des signes de fatigue et de détresse. Malgré les tentatives de son épouse d'attirer l'attention, l'homme a été submergé par les flots avant de disparaître sous l'eau.

Des éléments de la National Coast Guard de l'île-aux-Cerfs se sont immédiatement rendus sur place et ont repêché le corps du touriste. Les sauveteurs lui ont prodigué les premiers soins avant de le ramener à terre, à Pointe-Maurice. Le médecin du SAMU n'a malheureusement pu que constater le décès à 12 h 54. L'autopsie pratiquée plus tard dans l'après-midi à la morgue de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, Port-Louis, par le Dr Prem Chamane, Principal Medical Officer, en présence d'un inspecteur de la police de Trou-d'Eau-Douce, a attribué le décès à une asphyxie due à la noyade.

Après les formalités médico-légales, la dépouille a été remise à son épouse qui a informé l'ambassade britannique de la tragédie. Le corps a ensuite été transféré à la morgue privée d'Ellie and Sons, en attendant son rapatriement vers le Royaume-Uni.