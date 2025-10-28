Ile Maurice: Un suspect arrêté par la DCIU Nord

Une opération menée conjointement par la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) Nord et la Central Investigation Division (CID) de GrandBaie a permis l'arrestation de Jean Christophe Steven Pakeeree, 28 ans, résidant à Goodlands. L'homme, déjà connu des services de police, est soupçonné d'être impliqué dans deux vols successifs, survenus le 24 octobre, à Plaines-des-Papayes et à Grand-Baie.

À la police de Plaines-des-Papayes, un habitant de Bois Mangues de 27 ans, a rapporté le vol de sa motocyclette, d'une valeur estimée à Rs 45 000. Le deux-roues était garé à l'extérieur de son domicile entre 11 et 14 heures quand il a été volé.

Le même jour, à Grand-Baie, un autre vol a été signalé entre 17 h 35 et 17 h 50, près de Tahitia Villa, derrière l'usine Lamson. La victime, un homme âgé de 29 ans, se trouvait dans sa voiture en compagnie de sa compagne lorsque deux individus à motocyclette, armés d'un sabre, les ont attaqués et dépouillés. Les malfrats se sont ensuite emparés d'une somme de Rs 38 800, d'un fouet de course, évalué à Rs 7 000, et d'une baguette d'équitation coûtant environ Rs 5 000, soit un total de Rs 51 800.

Grâce à l'examen minutieux des images du système Safe City et des caméras de surveillance privées, les enquêteurs de la DCIU Nord ont pu établir que les mêmes individus étaient impliqués dans les deux délits. Une opération de surveillance a alors été montée à Goodlands, sur la base d'informations précises quant à la présence de Steven Pakeeree dans la région.

Après plusieurs heures d'observation, le suspect a été intercepté non loin du poste de police de Goodlands. Interrogé, il a avoué sa participation aux deux vols et a révélé le nom de son complice, ainsi que celui du receleur, tous deux actuellement recherchés. Une perquisition menée à son domicile a permis de retrouver une motocyclette noire, utilisée lors du braquage à Grand-Baie. Le véhicule et le suspect ont été remis à la CID de Grand-Baie pour la suite de l'enquête.