Ile Maurice: Gilbert Noël, démissionnaire - «Je ne peux accepter que mon intégrité fasse l'objet de cynisme»

La décision a été prise dans un climat tendu. Le vendredi 24 octobre, Gilbert Noël a remis sa lettre de démission aux conseils d'administration d'Airport Holdings Ltd, de Mauritius Helicopter Ltd et de Jet Prime Ltd.

Son nom, évoqué lors d'une conférence de presse du Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, était depuis deux semaines associé à une affaire devenue sensible : l'atterrissage, dans la nuit du 11 au 12 octobre, d'un jet privé en provenance de Madagascar.

À bord de l'appareil se trouvaient l'ancien Premier ministre malgache, Christian Ntsay, tout juste destitué, et l'homme d'affaires Mamy Ravatomanga, placé en état d'arrestation ce même 24 octobre par la Financial Crimes Commission. Ce dernier fait l'objet d'une enquête pour des soupçons de blanchiment d'argent portant sur plusieurs milliards de roupies.

«Campagne médiatique négative»

Dans sa lettre de démission, Gilbert Noël déplore avoir été pris dans une «campagne médiatique négative», visant notamment sa position au sein de Jet Prime Ltd. Il y défend son rôle : «Lorsque les autorisations d'atterrissage ont été délivrées conformément aux exigences légales, j'ai brièvement salué la famille dans les locaux de Jet Prime Ltd. Je ne suis à aucun moment intervenu auprès des autorités concernées de l'aviation civile ni auprès du Passport and Immigration Office concernant les autorisations d'atterrissage et/ ou les droits y afférents. C'était un soulagement de savoir que la famille en question était saine et sauve.»

Il ajoute dans sa lettre : «En tant que professionnel du droit, ma priorité est de représenter mes clients avec courage et intégrité.» Et d'insister : «Je ne peux accepter que mon intégrité soit remise en question ou fasse l'objet de cynisme.»

En quittant ses fonctions, Gilbert Noël remercie les administrateurs d'Air Mauritius et le Prime Minister's Office pour la confiance accordée durant son mandat. Il assure rester disponible pour «contribuer à l'avenir aux institutions stratégiques» du pays.