Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi réaffirme la vocation climatique du pays

Le Président Félix Tshisekedi a réaffirmé lundi 27 octobre à Kinshasa que la République démocratique du Congo (RDC) est et demeure un "pays-solution" face à la crise climatique mondiale.

Il s'exprimait à l'ouverture de la première édition de la Semaine nationale du climat, un événement destiné à mobiliser les acteurs nationaux et internationaux autour du rôle stratégique de la RDC dans la lutte contre le changement climatique.

Un patrimoine naturel d'envergure mondiale

Le Chef de l'État a mis en avant les atouts écologiques exceptionnels de la RDC : le deuxième plus grand massif forestier tropical au monde, des tourbières parmi les plus vastes de la planète, un réseau hydrologique dense, une biodiversité unique, avec de nombreuses espèces endémiques. « Nos écosystèmes séquestrent des milliards de tonnes de carbone, régulent le climat, purifient l'air, fertilisent les sols, approvisionnent en eau et abritent des espèces endémiques », a-t-il déclaré.

Une stratégie nationale pour transformer cette vocation

Le Président Tshisekedi a insisté sur le fait que cette position n'est pas un simple slogan, mais une stratégie politique et environnementale. Il a appelé à convertir cette vocation écologique en politiques concrètes, en financements et en résultats tangibles au bénéfice des communautés locales et de la planète.

« Cette première Semaine nationale du climat doit être le point de départ d'un pacte d'action : assumer notre responsabilité, mobiliser nos partenaires et aligner conservation de la nature et développement », a-t-il martelé.

Le programme "La forêt, c'est nous"

Le président a également présenté le programme national "La forêt, c'est nous", comme pilier de cette stratégie. Ce programme vise à : restaurer et protéger les forêts, créer des emplois verts décents, soutenir les communautés locales, notamment les femmes, les jeunes et les peuples autochtones, et promouvoir une économie verte fondée sur la valorisation durable des ressources naturelles. « Plus qu'un projet, c'est un espoir, un couloir vert de résilience et d'opportunité reliant provinces, communautés et générations », a-t-il souligné.

Une diplomatie climatique active

La RDC, qui abrite une part essentielle du bassin du Congo, entend faire entendre sa voix dans les négociations internationales sur le climat. Le président Tshisekedi a rappelé que le pays défend systématiquement sa position de "pays-solution" lors des grandes rencontres mondiales, dans l'objectif d'en tirer des dividendes environnementaux, économiques et sociaux.