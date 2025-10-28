Tunisie: C3 - Immense frustration pour le ST - Terminus, tout le monde descend !

Face à l'OC Safi au 2e tour préliminaire retour de la Coupe de la CAF, le Stade Tunisien a rivalisé, puis dominé et gagné sans pour autant se qualifier.

Les adeptes de l'analyse technique des différents onze stadistes proposés par Chokri Khatoui depuis le début de la saison ont certainement dû focaliser davantage sur l'équipe type bardolaise qui a croisé le fer avec l'OC Safi hier. A ce titre, même les alternatives engagées en cours de jeu ont étonné plus d'un.

Non pas que le ressenti du staff technique et l'orientation prônée ne s'accordaient pas avec l'impératif de victoire, mais parce que le timonier stadiste a, semble-t-il, voulu plier le match assez tôt, trop tôt, alors qu'en face, l'adversaire marocain attendait tranquillement son heure, le moment parfait pour jeter un coup de froid sur Radès en fin de partie.

Samedi dernier, si, en défense, Chokri Khatoui a opté pour son quatuor de prédilection avec Khalfa, Sahraoui, Sghaier et Sayhi, à l'entrejeu, il n'a eu recours au coup d'envoi qu'à un seul milieu de métier, Ouerghemmi, aux côtés de Saâfi (ailier droit) et Haboubi (avant-centre). Soit deux joueurs habitués à occuper deux places de choix sur le front de l'attaque.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce faisant, le coach a certes changé son fusil d'épaule en cours de jeu, lançant deux milieux, Camara et Smaâli, pour apporter davantage de densité au jeu stadiste. Mais il manquait toujours au Stade cette précision offensive avec Ndiaye qui a touché du bois à deux reprises, alors que les tentatives de Haboubi et de Aifia n'ont pas abouti aussi.

Intensité sans lucidité

Restons focus sur la tendance tactique stadiste et le choix des joueurs qui vont avec. Après avoir passé en revue les acteurs des deux premières lignes, en attaque, avec Aifia, Ndiaye et Khemissi, les intentions étaient on ne peut plus claires. Samedi, Khatoui a aligné les attaquants au milieu et sur le front. Avec Saâfi et Haboubi, il a aussi lancé d'entrée l'ailier gauche Aifia, l'autre ailier gauche, Khemissi, et la pointe Ndiaye.

Ce qui porte le nombre des attaquants de métier titularisés par le staff à 5 ! Et même en cours de match, chapitre remplacements, il a aussi incorporé Moncef Gharbi (encore un ailier gauche) et le revenant Godswill (avant-centre).

Face à l'Olympique Club Safi, favorisé à outrance par un arbitrage «maison» à l'aller, le Stade de Chokri Khatoui a certes mis toutes les chances de son côté en évoluant avec un maximum d'attaquants mais, en football, la réussite n'est jamais garantie et l'incertitude plane souvent. Ndiaye, qui voit sa tentative heurter le poteau en fin de match, et la minute qui suit Anass Eddaou profite d'un flottement défensif pour planter un but qui vaut son pesant d'or.

Aujourd'hui, on ne peut blâmer des Stadistes qui ont cru jusqu'au bout en leurs chances. L'honneur est certes sauf avec ce but de Skander Sghaier lors du temps additionnel mais c'était trop tard pour aspirer à un passage à la phase des groupes.

Terminus, tout le monde descend…