Tunisie: CAB - Recrutements - Une opération ratée, ou presque...

On a pensé avoir bien ciblé les choix, mais les fans cabistes ont vite déchanté...

L'on se demande sans arrêt, ces dernières années, au sein du large public «jaune et noir», qui se trouve derrière l'opération de recrutement pendant les périodes de mercato. En effet, la qualité de joueurs « importés» au CAB est largement en deçà des espoirs placés en eux ! Pourtant, avec la levée de l'interdiction des recrutements de joueurs à l'aube de la saison actuelle, tout le monde a cru que l'équipe allait être renforcée et, de ce fait, jouerait pour une place d'honneur.

Ni le nom du joueur engagé ni sa provenance ne constituaient un gage de réussite future d'une manière générale. Seule la vérité du terrain permet de juger s'il y a apport d'un plus ou non de la nouvelle recrue. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans le deuxième tiers de la compétition et les recrutements au CAB, aussi bien locaux qu'étrangers, n'ont toujours pas donné satisfaction.

Le Sénégalais, Mbaye, a fait bonne impression contre l'ASG en marquant deux buts dont un sur penalty mais, depuis, plus rien. La suite, on la connaît, il est resté muet. Son compatriote, Fonseca, s'est illustré par un jeu trop agressif, ce qui lui a valu l'expulsion contre l'ASS, privant ainsi le CAB d'un milieu défensif récupérateur contre le ST.

Dans le même temps, Momar Diop qui s'est montré, depuis son arrivée, d'une inefficacité criarde à l'approche des buts alors que le Nigérian Ayende, relégué en équipe des Élites, n'ont encore rien apporté de plus à l'équipe, et sont toujours là. Et, paradoxalement, ceux qui étaient les plus en vue, à savoir Alhassan Konte et Abdou Seydi sont partis vers d'autres clubs. Quant à Issa, appelé à remplacer Aalaeddine Dridi lors de la dernière journée contre les Stadistes du Bardo, il n'a pas montré grand-chose pour le peu de temps qu'il a joué à cette occasion (une mi- temps).

Sans apporter le moindre plus...

Les nouvelles recrues locales n'ont pas fait mieux non plus! On observe une longue liste, une quantité impressionnante de joueurs venus rejoindre l'effectif sans apporter le moindre plus. Au contraire, le rendement des Cabistes est devenu plutôt inquiétant au vu des prestations fournies par tout ce monde. On a laissé au CAB la porte grande ouverte à tous! Ça va, ça vient, ça part, ça revient, ça repart...

Bref, une instabilité au niveau du groupe qui constitue, sans aucun doute, l'une des causes majeures de cette irrégularité dans les résultats sportifs. Ces choix de piètre qualité étaient- ils dictés par les moyens du bord? Le déficit, les dettes à honorer étaient- ils peu ou prou à l'origine de ces choix forcés? Espérons que le CAB sortira le plus rapidement possible de cette situation qui ne fait que perdurer...