Tunisie: Expatriés - Jaziri, meilleur buteur étranger d'Ezzamalek

En Coupe de la CAF, Seifeddine Jaziri a inscrit l'unique but du match retour sur penalty à la 36e pour Ezzamalek face à Dekadaha de Somalie.

Le club égyptien a donc obtenu sa qualification pour la phase des groupes, après sa victoire à l'aller 6-0. Avec ce but, Jaziri est entré dans l'histoire avec Ezzamalek. Après une période difficile marquée par de vives critiques, des questions sur ses performances et même des demandes de départ de la part des supporters, l'attaquant tunisien, Seifeddine Jaziri, a prouvé que le travail acharné porte ses fruits.

Avec détermination et persévérance, il a surmonté toutes ces difficultés pour devenir le meilleur buteur étranger de tous les temps pour Ezzamalek avec 44 buts, l'un des clubs les plus prestigieux d'Égypte et d'Afrique.

Skhiri a assuré

Sans être au-dessus de ses partenaires de l'Eintracht Francfort, le milieu axial, Elias Skhiri ,s'est imposé 2-0 face à St-Pauli. Les Aigles sont remontés à la 6e place de la Bundesliga.

Sassi, leader au Qatar

Le milieu de terrain, Ferjani Sassi, capitaine d'Al Gharafa, a montré la voie du succès face à Ahli Doha de Julian Draxler, avec un but à la 47e minute de jeu sur un assist de Yacine Brahimi. Résultat victoire 3-1.

Rekik déroule

Le défenseur central de Maribor Branik, Omar Rekik, a déroulé avec une victoire 4-0 face à Primorje et un match entièrement disputé. Le club est 3e au classement de la Ligue slovène.

Jebali, passeur décisif

Au Japon, l'attaquant de Gamba Osaka, Issam Jebali, titularisé tout le match face à Nagoya, a effectué une passe décisive sur le but du break à la 93e.

Résultat victoire 2-0 pour Gamba qui se classe 9e à 3 journée de la fin. Âgé de 34 ans à la fin de son contrat le 31 décembre 2025, Jebali va devoir se fixer sur la suite de sa carrière.

Jalel Kadri, tombé face à Ronaldo

Le coach de Hazm en Arabie Saoudite, Jalel Kadri, n'a pas réussi à s'imposer face à Al Nassr et concède la défaite 2-0.