Tunisie: Natation - 20e Championnats de France Elite en bassin 25 m - De nouveaux records

Les nouvelles sont bonnes du côté de la Floride et le sont également de France où les éléments qui s'y entraînent sont en nette progression.

Ce qui est à remarquer de premier abord, c'est que les distances, autres que celles du demi-fond et fond, ne rebutent plus les nageurs tunisiens. C'est ainsi que deux records nationaux ont été battus dans la matinée. Jamila Boulakbèche s'est aisément imposée sur 1500 m nage libre, signant un chrono de 16'30"18, soit un nouveau record national.

Elle efface ainsi son propre précédent record, établi à 17'12"38 le 29 décembre 2021. La nageuse tunisienne grappille ainsi une bonne poignée de secondes, ce qui prouve qu'elle est capable de faire beaucoup mieux. Le rythme des entraînements semble lui convenir. Elle s'adapte et pourrait aisément monter en grade pour aller à la chasse d'une place dans les grandes compétitions.

En attendant, elle s'applique et semble consciente de ses moyens. C'est l'essentiel. Mohamed Yassine Ben Abbes a, pour sa part, effacé des tablettes le vieux record de Tunisie du 200 m dos grâce à un chrono de 01'54"80, ce qui constitue un nouveau record tunisien. Ce jeune est dans son élément. Il sent sa nage et progresse à chaque sortie, ce qui signifie qu'il se corrige et s'emploie à s'appliquer. Il nous réservera encore des surprises.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Bon signe

Rahmouni Rami a entamé sa participation par une qualification en finale A du 400 m nage libre, avec un chrono de 3'46"57. Déterminé, Rami vise le podium ainsi qu'une amélioration de son propre record des 16 ans, 3'43"88, réalisé le 31 octobre 2024 à Montpellier. Hmaïed Salima s'est, quant à elle, rapprochée de son meilleur chrono sur le 200 m 4 nages, en réalisant 2'22"36 contre 2'21"70. Décidément, ces championnats de France ont été utiles et nos jeunes s'y déploient de manière efficace.

La natation tunisienne a en effet besoin de renforcer sa présence dans les épreuves de spécialités et ces résultats constituent un bon signe en prévision des prochains engagements.