Tunisie: Basket - Championnat national - La JSK surclasse le SN - Le jeu varié des Aghlabides

Dans une ambiance surchauffée, la Jeunesse Sportive Kairouanise (JSK) a gagné vendredi dernier le duel des leaders de la Poule 2 contre une séduisante jeune équipe du Stade Nabeulien -- la sensation du championnat de Tunisie de basket-ball Pro A, depuis le début de la saison -- à la salle Aziz Miled (à domicile) sur le score de 68-62.

Les protégés du coach Marouan Kechrid ont eu des difficultés pour prendre le score à leur avantage face à une défense adverse assez solide.

Toutefois, les coéquipiers de Belhassen Chihi -- auteur de 17 points, dont 5/6 à 2-pts, et 7 rebonds -- ont pu accélérer la cadence lors du deuxième quart-temps pour prendre une avance de 7 points (24-17) et rejoindre les vestiaires à la mi-temps sur le score de 38-31.

Lors du troisième quart-temps, la puissance du pivot nigérian de la JSK, Francis Azolie (11 points et 9 rebonds), et les passes lumineuses ainsi que l'adresse du meneur Oussama Chabouh (15 points et 6 passes décisives, avec un taux de réussite de 83,3% aux lancers francs et de 50% à 3-pts) ont permis aux locaux de prendre le plus grand écart du match 52-34, soit 18 points d'écart, lors des cinq premières minutes de ce 3e quart-temps.

Piqués au vif, les protégés du coach portugais, Vasco Curado, ont poursuivi sur la même lancée de la fin du 3e quart-temps et sonné la charge lors du quatrième et ultime quart-temps en s'appuyant sur leur trio de choc, le meneur du jeu Ahmed Dhif avec ses 17 points et 6 passes décisives, l'arrière américain Tim Jones (11 points et 2 passes décisives) et l'ailier expérimenté Mohamed Amine Magherbi, (9 points et 4 rebonds).

Les performances de ce trident orange ont permis au SN de creuser un petit écart de 5 points, mais insuffisant pour égaliser sur l'ensemble du match et arracher des prolongations. Finalement, les «Vert et Orange» s'inclinent face à une équipe kairouanaise très athlétique et présentant un jeu très varié ... avec seulement 6 points d'écart, malgré les 30 points inscrits par les joueurs du banc (contre seulement 24 pour la JSK) et les 10 points en contre-attaques, dont 4 pertes de balle commises par l'adversaire, alors que les Kairouanais n'ont pu inscrire que 7 points dans les contre-attaques.

A trois journées de la fin de la saison régulière, la JSK partage désormais la première place du Groupe 2 du championnat de Tunisie avec l'USM -- 13 points chacun --, et les Nabeuliens occupent désormais une belle 2e place, pour un revenant dans l'élite, avec un total de 12 points.