Du 25 au 28 octobre, les aficionados des planches sont invités à assister aux spectacles et aux ateliers ainsi qu'à des échanges avec des artistes et des dramaturges maghrébins à la maison de la culture de la cité des potiers.

L'association « Théâtre Ibtissama », en collaboration avec le commissariat régional aux affaires culturelles du gouvernorat de Nabeul, organise du 25 au 28 octobre la 13e édition du festival maghrébin du théâtre amateur pour enfants sous le thème « Avec le théâtre, bâtissons des générations et développons l'imagination » qui porte le nom de l'homme de théâtre Fehri Hssine, l'un des fondateurs de la troupe du « Théâtre Ibtissama ».

Cette édition sera marquée par la participation de l'Algérie, la Libye et la Tunisie, pays organisateur, avec un jury présidé par l'artiste tunisien Abdellatif Bouallègue, le dramaturge mauritanien Yahia Al-Ded comme rapporteur, Fawwez Ben Kraïem -- en tant que membre du comité -- et Akli Amdah dans le rôle de directeur artistique.

Le directeur du festival, Khairi Ben Brahim, a souligné que ce festival vise à animer de manière ludique et pédagogique la pause scolaire, qui offre un répit aux élèves au milieu du premier trimestre et à semer les germes du 4e Art chez les enfants.

«Notre but, comme l'indique le thème de cette 13e édition, est de former une nouvelle génération imprégnée par les valeurs du théâtre, en se familiarisant avec les spectacles vivants, loin de l'emprise du monde virtuel des réseaux sociaux et des écrans connectés, et tout en ouvrant des parenthèses enchantées entre comédiens, animateurs et jeune public dans le but de développer l'imagination de ces derniers.», a fait savoir M. Ben Brahim.

Outre les sept représentations théâtrales, le programme de cette édition comporte des échanges avec des dramaturges et des artistes ainsi que des «workshops» ludo-éducatifs de théâtre réservés à une tranche d'âge de 12 à 17 ans. Ainsi, les jeunes aficionados des planches peuvent profiter de ces ateliers dédiés à la création de marionnettes et aux arts du mime et du geste pour s'épanouir et développer leur passion pour l'art dramatique.

Les travaux de cette édition se dérouleront dans leur majorité à la maison de la culture de Nabeul. Enfin, le festival sera l'occasion pour rendre hommage à plusieurs artistes tels que Jamal Aroui, Wided Almi, Nour Saïd Taâmallah, Wajdi Gaïdi et Fayrouz Bouali.