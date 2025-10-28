Tunisie: L'initiative chinoise de la Route de la Soie Numérique - Tirer parti de la nouvelle connectivité mondiale

L'initiative chinoise de la Route de la Soie Numérique redéfinit les équilibres technologiques mondiaux. Pour la Tunisie, elle offre des opportunités de développement numérique et logistique, mais impose aussi des choix stratégiques.

Selon l'Observatoire Français des Nouvelles Routes de la Soie (2021), la Route de la Soie Numérique, une composante stratégique de l'Initiative « La Ceinture et la Route » (BRI) lancée par la Chine, constitue un levier majeur de la stratégie globale chinoise, reposant sur les câbles sous-marins, les réseaux 5G, les satellites et l'intelligence artificielle.

L'initiative contribue à étendre la présence de la Chine dans les infrastructures numériques internationales, tout en s'insérant dans un contexte de compétition géopolitique plus large, à participer à l'organisation des flux de données et au développement de certaines normes technologiques

Pour la Tunisie, cette dynamique présente des opportunités significatives. Sa position géographique stratégique en Méditerranée, à la croisée des chemins entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe, en fait un partenaire potentiel dans le développement de corridors numériques reliant ces régions.

Des projets tels que la modernisation du port de Radès et le développement de zones logistiques, notamment à Bizerte, pourraient bénéficier d'investissements chinois dans le cadre de la BRI. De plus, la Tunisie pourrait tirer parti de sa participation à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) pour devenir un hub industriel pour les produits chinois destinés aux marchés africains.

Ces perspectives s'accompagnent néanmoins de considérations stratégiques. La participation à des projets numériques d'envergure internationale implique de définir clairement les priorités nationales, afin de tirer parti des investissements tout en préservant la souveraineté technologique et la sécurité des infrastructures.

La Tunisie peut ainsi adopter une approche proactive en renforçant sa diplomatie économique, en établissant des partenariats équilibrés et en développant ses propres capacités numériques. En somme, la Route de la Soie numérique offre à la Tunisie des opportunités de développement et de positionnement stratégique, à condition d'allier ouverture aux investissements et planification nationale pour maximiser les bénéfices tout en limitant les risques.