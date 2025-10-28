Tunisie: Investir dans la société civile - Un moteur insoupçonné de croissance

Le projet « Ta'ziz » et sa campagne « Lem7ata » mettent en lumière le rôle des associations locales dans le développement social et économique de la Tunisie.

Dans le cadre du projet « Ta'ziz », destiné à soutenir la pérennité et l'autonomisation de la société civile en Tunisie et financé par l'Union européenne et l'ambassade du Canada, le Laboratoire de l'économie sociale et solidaire (Lab'ess) déploie la campagne « Lem7ata ». Cette initiative de communication vise à raconter des histoires positives et concrètes sur l'engagement des associations locales et leur impact sur la vie quotidienne des citoyens.

Renforcer l'économie et la société à travers la société civile

Depuis sa mise en oeuvre en 2024, « Ta'ziz » accompagne les organisations de la société civile tunisienne pour améliorer leur résilience, leur gouvernance et leur autonomie financière. Conduit par le « Lab'ess » et en collaboration avec le Centre El Kawakibi pour la transition démocratique, le projet contribue à bâtir un environnement plus inclusif, durable et participatif, en cohérence avec les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Après une première phase centrée sur la formation, l'accompagnement et le financement d'associations à fort impact, « Ta'ziz » passe désormais à une étape de valorisation et de promotion de leurs initiatives. La campagne "Lem7ata", qui signifie « la station », symbolise un lieu de rencontre entre citoyens, associations et institutions. À travers des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, cette initiative met en avant des projets inspirants et des témoignages d'engagement au sein du tissu associatif tunisien.

« Avec Lem7ata, nous voulons montrer la société civile sous un autre angle, en valorisant ses réussites, sa créativité et son impact concret sur les citoyens », souligne Sarra Makhlouf, responsable du projet au Lab'ess.

Un lancement grand public à Tunis

Pour inaugurer officiellement la campagne, un événement ouvert au public se tiendra le mardi 4 novembre 2025 sur la Place Barcelone, devant la gare de Tunis. Cette rencontre réunira associations, citoyens et partenaires institutionnels, offrant des stands, ateliers participatifs et animations artistiques pour faire découvrir l'action concrète de la société civile sur le terrain.

Il est à rappeler que « Ta'ziz », lancé en mai 2024, vise à renforcer durablement la société civile tunisienne en combinant renforcement des capacités, financement, mise en réseau et promotion des initiatives locales. Le projet s'inscrit dans la mission globale du « Lab'ess », qui œuvre pour une société plus juste, équitable et durable.

Depuis sa création en 2012, le « Lab'ess » est un acteur clé de l'innovation sociale en Tunisie. Il accompagne et finance les initiatives qui servent l'intérêt général dans la région Mena. Plus de 2.000 associations et entrepreneurs sociaux ont déjà bénéficié de son soutien, faisant du « Lab'ess » un catalyseur du changement et un acteur central de l'économie sociale et solidaire.