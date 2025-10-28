Dakar — La police d'abonnement de l'Etat est passée de de 9221 en 2023 à 9473 en 2024 soit 252 nouveaux abonnés et une consommation de 431,6 kilowatts heure à la même période, a révélé, lundi à Dakar le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines Birame Soulèye Diop.

"Le nombre de police d'abonnements de l'État est passé de 9221 en 2023 à 9473 en 2024, soit 252 nouveaux abonnés et une consommation de 431,6 kilowatts heure en 2024", a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'installation de la deuxième cohorte de gestionnaires de l'énergie.

Cette cérémonie a été couplée avec le lancement de l'enseignement de l'économie d'énergie à l'école élémentaire et celui de la deuxième édition des minutes sans éclairage.

"Une bonne partie de cette consommation pourrait être évitée avec la gestion de l'énergie en général et celle de l'électricité en particulier au niveau des administrations", a fait observer Birame Soulèye Diop.

"À l'image des consommations nationales d'électricité, celle des administrations publiques augmentent également avec la dynamique socio-économique et le développement des activités", a indiqué le ministre.

Il en est de même avec "les abus dans l'utilisation de l'énergie, l'absence de régulation [...], les problèmes thermiques dans les bâtiments, [...], les faibles performances énergétiques des équipements, la non adoption de l'écoconstruction dans les bâtiments", a-t-il déploré.

"Tous ces éléments militent en défaveur des économies d'énergie, à une maîtrise des consommations énergétiques des administrations, à une baisse de la facture d'électricité", a poursuivi le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines.

Birame Soulèye Diop a rappelé que l'ambition du Sénégal est d'atteindre "la souveraineté énergétique avec une énergie non seulement propre mais aussi compétitive grâce à l'utilisation de ces ressources nationales".

C'est dans ce sens que le ministère de l'Energie à l'ambition de construire en 2025 et en 2026 au niveau de sept régions du Sénégal, une nouvelle direction régionale qui va intégrer totalement les options "d'efficacité et d'économie d'énergie".

Vers une baisse de près de 30 % sur les factures d'électricité

Il a aussi renseigné que les audits des sphères ministérielles de Diamniadio ont été effectifs et un plan d'action en cours de mise en oeuvre permettra une baisse de presque 30 % sur les factures d'électricité.

M. Diop a fait part de la matérialisation de la dynamique pour l'intégration des spécifications constructives en matière d'efficacité énergétique dans les bâtiments.

Selon lui, cette politique s'est traduite par la mise en place par l'AEME de quatre partenariats stratégiques avec des structures comme la SGEPA (Société de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'Etat), le ministère des Forces Armées entre autres structures publiques.

"En parallèle, des travaux de réglementation sont en cours avec notre projet de loi sur la maîtrise de l'énergie, le projet de décret sur la gestion de l'énergie dans les bâtiments publics mais aussi d'autres textes sur l'efficacité énergétique dans les bâtiments", a annoncé Birame Soulèye Diop.