Sénégal: AEME - Le nouveau plan stratégique de développement vise à mobiliser 95 milliards FCFA (directrice)

28 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie (AEME) s'est dotée d'un nouveau plan stratégique pour les cinq prochaines années avec l'ambition de mobiliser de 95 milliards de francs CFA, a annoncé lundi sa Directrice générale, Mame Coumba Ndiaye.

"Nous avons mis en place pour mieux adresser notre nouvelle vision, pour mieux répondre aussi à la nouvelle vision des autorités, un nouveau plan stratégique de développement de la maîtrise de l'énergie à l'horizon 2025-2029", a-t-elle dit lors de la cérémonie d'installation de la deuxième cohorte des gestionnaires de l'énergie.

Mme Ndiaye a fait une présentation introductive sur les interventions que l'AEME est en train de mettre en oeuvre.

Elle a signalé que "ce plan stratégique permettra d'enclencher une nouvelle dynamique internationale qui vise à aller vers le doublement au niveau de tous les Etats du niveau de l'efficacité énergétique avec un objectif de mobilisation jusqu'à 8% du potentiel d'économie d'énergie évalué au total à 28% au niveau national".

A travers ce nouveau plan stratégique de développement, le Sénégal "fera des économies considérables à travers la mise en place de solutions technologiques innovantes".

"Ce nouveau plan stratégique va nous permettre également en cinq années de mobiliser des économies annuelles de 95 milliards de francs CFA[...] une somme qui sera récoltée chaque année tant que les solutions technologiques seront en utilisation pour des investissements de près de 250 milliards de francs CFA", a indiqué la directrice générale de l'AEME.

Elle n'a pas manqué d'évoquer "les efforts de l'AEME ayant permis de réaliser 18 milliards de francs CFA d'économie grâce à la mise en oeuvre de ses différents programmes".

Un passage à échelle de ces différents programmes et du plan stratégique de développement va permettre "de booster le niveau de mobilisation et de performance énergétique du pays".

Le plan stratégique de développement qui repose sur trois orientations stratégiques et 12 objectifs spécifiques comporte 20 projets phares. Il permet d'adresser tous les secteurs, à savoir le bâtiment, l'industrie, le transport, les administrations.

