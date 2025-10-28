Le Délégué aux anciens combattants et anciens militaires, le colonel de gendarmerie William Aristide Nassidia Combary, a présidé la cérémonie de clôture du 2e atelier d'écriture mémorielle au profit des anciens combattants et anciens militaires, vendredi 24 octobre 2025, à Ouagadougou.

Le 2e atelier d'écriture mémorielle au profit des anciens combattants et anciens militaires organisé par la Délégation aux anciens combattants et anciens militaires (DACAM), débuté mardi 21 octobre 2024, a pris fin vendredi 24 octobre 2025, à Ouagadougou. C'est le délégué aux anciens combattants et anciens militaires, le colonel de gendarmerie William Aristide Nassidia Combary, qui a présidé la clôture de l'évènement sur le thème : « Ecrire pour éclairer les générations actuelles et futures ».

L'atelier a regroupé des généraux, des lieutenants, des lieutenants colonels, des colonels et des adjudants. Selon le formateur et écrivain-critique littéraire, Koba Boubacar Dao, les participants ont été formés essentiellement à des thématiques liées à l'écriture mémorielle. « L'idée, c'est de les amener à produire, à écrire leurs mémoires afin de pouvoir donner ce qu'ils ont pu vivre, ce qu'ils veulent qu'on apprenne d'eux aussi bien pour la génération actuelle et celle à venir », a-t-il confié.

Le général de division à la retraite, Dominique Diendéré, a salué cette initiative. Il a dit être satisfait de la formation qui lui a permis de lever des appréhensions concernant l'écriture mémorielle. Dominique Diendéré a remercié les formateurs pour la richesse du contenu des modules dispensés. Il a souhaité la pérennisation de cet apprentissage au profit des anciens combattants et anciens militaires. Le général de Brigade Sidiki Daniel

Traoré a également fait part de sa satisfaction pour l'apprentissage qu'il a reçu.

Des appréhensions levées

« Quand je venais à ce 2e atelier d'écriture mémorielle, je me demandais ce que je pouvais bien découvrir. J'allais être invité à écrire ? Ecrire quoi ? Pour qui ? Mais, une fois que nous avons débuté l'atelier, mes appréhensions se sont dissipées et je me suis rendu compte que l'écriture était essentielle pour tout le monde, pas seulement les anciens combattants et anciens militaires », a-t-il laissé entendre.

Le délégué aux anciens combattant et anciens militaires, au nom du ministre d'Etat chargé de la Défense, a été reconnaissant aux participants pour leur assiduité, à la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO), au Fonds national d'appui aux travailleurs déflatés et retraités (FONA-DR) et aux Editions IKS pour leurs soutiens.

Le Directeur général (DG) du FONA-DR, Dr Sibiri Omar Compaoré, s'est réjoui d'avoir reçu une attestation de reconnaissance. Pour lui, c'est un témoignage de la DACAM au travail bien fait par le FONA-DR, en termes d'appui. « Depuis 2024, nous soutenons la DACAM au regard de la pertinence de la formation offerte.

Nous pensons qu'il était de bon ton d'accompagner la structure pour permettre aux formés d'écrire pour la postérité », a-t-il indiqué. Quant au Président-directeur général (PDG) des Editions IKS, Sidnomwendé Nestor Koama, partenaire de la formation, il a félicité la DACAM pour l'occasion donnée aux anciens combattants et militaires de s'ouvrir et de laisser un héritage aux générations.

L'atelier a été placé sous la présidence du ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de Brigade Célestin Simporé et le co-parrainage du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo et du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré. La cérémonie de clôture a été marquée par une remise d'attestations de formation et de reconnaissance aux participants ainsi que des bons d'édition offerts par les Editions IKS.