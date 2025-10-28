Burkina Faso: Kystes ovariens - Consulter un médecin si des symptômes apparaissent

Les kystes ovariens sont de plus en plus fréquents au Burkina Faso. Ce sont des grosseurs anormales au niveau d'un ovaire. Dans la plupart des cas, les kystes ovariens sont bénins et ne donnent aucun signe, mais, il est parfois nécessaire de les enlever car ils sont trop gros ou nombreux.

Au Burkina Faso, des hôpitaux publics font souvent écho d'intervention réussie de kystes ovariens. En effet, le 17 octobre 2025, l'équipe du bloc opératoire du Centre médical avec antenne (CMA) de Boromo annonçait avoir mené une opération réussie ayant permis d'extraire un kyste pesant 8,9 kg. Le 27 juillet 2025, une autre intervention chirurgicale a permis d'extraire un kyste ovarien de 14 kg chez une femme de 26 ans, au Centre hospitalier régional (CHR) de Dédougou.

Le 11 juin 2025, le service de gynécologie obstétrique du CHR de Tenkodogo informait qu'il a soulagé une patiente d'un kyste ovarien de 20 Kg. Ces trois interventions illustrent parfaitement la fréquence de la pathologie. Le kyste ovarien est une grosseur remplie de liquide ou de matière semi-solide qui se forme sur ou dans l'un ou les deux ovaires.

Il existe différents types de kystes ovariens dont la plupart sont bénins et ne provoquent pas de symptômes. La plupart des femmes ignorent qu'elles présentent un ou des kystes de l'ovaire. Elles ne l'apprennent souvent que lors d'un examen gynécologique ou d'une échographie pelvienne de routine.

La première catégorie, les kystes ovariens fonctionnels est la plus fréquente et n'est pas liée à une maladie. Ils surviennent à la suite de l'ovulation et se résorbent dans la plupart des cas avec le temps, en général en deux mois, sans traitement spécifique. La seconde catégorie, les kystes ovariens organiques sont des kystes qui apparaissent sans lien avec le cycle menstruel.

Cela ne veut toutefois pas dire qu'ils sont forcément le signe d'une maladie. L'ovulation est la principale cause des kystes ovariens. Les autres causes sont liées à une reproduction cellulaire anormale et une reproduction cellulaire atypique. Les infections pelviennes graves peuvent se propager aux ovaires et provoquer des kystes. En général, les plus petits kystes ovariens ne provoquent ni douleur ni symptôme.

Les différents types de traitement

A contrario les kystes d'un diamètre plus important peuvent se manifester par une douleur abdominale ou une douleur lancinante dans le dos, des douleurs pelviennes dans la partie inférieure du ventre, un gonflement abdominal, souvent plus prononcé d'un côté du corps, des envies fréquentes d'uriner si le kyste appuie sur la vessie, des douleurs pendant les rapports sexuels et des règles douloureuses. Une échographie pelvienne permet de détecter les kystes sur les ovaires, leur emplacement, et s'ils sont liquides ou solides.

Cela permet également d'évaluer la taille des kystes ovariens pour voir si une opération est nécessaire pour les retirer. Le traitement du kyste ovarien dépend de l'âge, des symptômes et de la cause probable du kyste. Il existe différents types de traitement. Le premier type consiste à une surveillance active.

Le deuxième type consiste à un traitement médicamenteux contre les kystes ovariens. Une chirurgie est aussi possible pour enlever le kyste ovarien au cas où il provoque des symptômes gênants et continue de grossir. Le type d'intervention chirurgicale dépend de la taille du kyste et de son aspect à l'échographie. Pour établir un diagnostic médical précis, les patients doivent avoir plus d'informations sur leur pathologie et se rendre à l'évidence qu'il est indispensable de consulter un médecin.