Burkina Faso: Formation technique et professionnelle - Les acteurs en conclave à Ouagadougou

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a ouvert, lundi 27 octobre 2025 à Ouagadougou, le forum national sur l'enseignement et la formation techniques et professionnels.

Le gouvernement du Burkina veut mettre la formation professionnelle et technique au service du développement endogène. C'est pourquoi, le ministère de l'Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique tient, les 27 et 28 octobre 2025 à Ouagadougou, le forum national sur l'Enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP). L'ouverture des travaux, présidée par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a été marquée par des allocutions et des témoignages de personnes modèles dans le secteur.

Placé autour du thème « mise en oeuvre des réformes pour un système d'enseignement et de formation techniques et professionnels au service du développement endogène du Burkina », le forum va permettre aux participants, pendant 48 heures, de suivre entre autres, un panel de haut niveau animé par les ministres chargés de la Formation professionnelle des pays de l'AES et mener des travaux de groupe afin de peaufiner les conclusions issues des fora régionaux.

La ministre malienne chargée de la Formation professionnelle, Oumou Sall Seck, a salué l'organisation de ce forum qui constitue un cadre de savoir et de renforcement de la coopération régionale. Elle a rappelé que les pays de l'AES partagent des défis similaires, en ce qui concerne la pauvreté et le chômage des jeunes. Selon elle, le développement du capital humain à travers la formation professionnelle et technique est l'une des solutions. Même si la formation technique est indispensable pour dynamiser l'économie, elle pense qu'individuellement, les pays ne pourront pas y parvenir.

Plusieurs centres de formation inaugurés

C'est pourquoi, Mme Seck souhaite une collaboration entre les pays à travers la création d'un cadre permanent de dialogue sur la question. D'ailleurs, elle a annoncé que son ministère a déjà élaboré un protocole de partenariat entre les trois ministères qu'elle soumettra pour une appréciation. Ensemble, a-t-elle laissé entendre, les pays doivent former pour bâtir un avenir meilleur et prospère au sein de l'AES. Et pour cela, ils doivent réorienter leurs politiques vers une formation adaptée à la réalité du marché.

Quant au ministre chargé de la Formation technique du Burkina, Boubakar Savadogo, il a reconnu que l'enseignement doit être plus pratique que théorique. C'est pourquoi, a-t-il indiqué, son département sur instruction du chef de l'Etat a opéré une réorientation de ses programmes vers la réalisation d'infrastructures. A ce jour, a-t-il souligné, plusieurs centres de formation ont été inaugurés. Et pour 2026, 170 établissements scolaires répartis dans toutes les provinces seront convertis en établissements polyvalents.

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a insisté sur la nécessité impérative d'aligner les filières de formation sur les besoins réels du marché de l'emploi et les exigences du développement endogène. « Nous devons former des jeunes qui valorisent nos ressources comme l'agriculture, les mines, l'artisanat et les infrastructures... », a-t-il indiqué. Et de rassurer que L'Etat prendra ses responsabilités.

Pour ce faire, il attend des collectivités locales, des entreprises et des partenaires, leur contribution. Car, pour lui, la réforme des formations techniques et professionnelles exige l'engagement de tous. Souhaitant que ce forum soit un espace de dialogue franc et de propositions concrètes, il a dit attendre des participants, une feuille de route claire, réaliste qui guidera l'action du gouvernement.