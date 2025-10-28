Burkina Faso: Faso Mêbo/Koulsé - L'opérateur économique Marou Koom offre du matériel

Le promoteur de la chaîne des boulangeries Koom, Oumarou Ouédraogo alias Marou Koom, a offert, le samedi 25 octobre 2025, à Kaya, des agrégats, du matériel et équipements de confection de pavés et des produits alimentaires à la brigade Faso Mêbo des Koulsé.

D'une valeur d'environ 4 millions F CFA, selon les donateurs, le don à Faso Mêbo est constitué de 100 tonnes de granite, de 50 m2 de sable, de 400 litres d'huile, de 200 litres de gasoil, du matériel et équipements de confection de pavés et des produits

alimentaires. La cérémonie de remise du matériel a eu lieu, le samedi 25 octobre 2025, à Kaya au Quartier général (QG) de la brigade régionale de Faso Mêbo des Koulsé. Pour le donateur, le Président directeur général (PDG) de la chaîne des boulangeries Koom, Oumarou Ouédraogo alias Marou Koom, ce geste répond à l'appel du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'engagement patriotique et à la participation citoyenne pour la construction de la Nation.

« Nous avons apporté notre touche à l'édification de Faso Mêbo parce qu'elle est une initiative salutaire, en ce sens qu'elle contribuera à embellir les villes burkinabè », a justifié le donateur Marou Koom. Il a promis s'approprier Faso Mêbo de Kaya. « Je prendrai Faso Mêbo de Kaya comme mon chantier.

Le site est sur la voie de mon domicile et à chaque fois que le besoin de soutien se manifeste, j'apporterai mon soutien pour la bonne marche des travaux », a promis Oumarou Ouédraogo. Il a lancé un appel à toutes les filles et fils des Koulsé à apporter les contributions pour la réussite de Faso Mêbo des Koulsé.

« Nous ne pouvons pas construire cette Nation sans l'apport des commerçants et opérateurs économiques du Burkina », a-t-il estimé. Les autorités communales ont salué le geste, qui selon la 2e vice-présidente de la délégation spéciale de Kaya, Aminata Ouédraogo, contribuera à la bonne marche des activités de Faso Mêbo des Koulsé.

« Le don est immense et nous leur remercions d'avoir répondu à cet appel du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré », s'est réjouie la 2e vice-présidente de la délégation spéciale de Kaya. De ce fait, elle a appelé les autres bonnes volontés à emboîter le pas du donateur pour la construction de la ville de Kaya. La brigade Faso Mêbo des Koulsé a aussi reçu un deuxième don constitué de deux sacs de ciment, d'une pelle et de deux packs d'eau, offert par l'association Bénéwendé du Sandbondtenga.

« Comme son nom l'indique : Faso Mêbo est la construction du Faso en langue mooré. C'est donc le développement de la Nation. C'est pourquoi, nous apportons notre touche à cette construction de la Nation qui nous incombe tous », a justifié le président de l'association Bénéwendé du Sandbondtenga, Pascal Kinda. Lui-aussi a appelé les associations oeuvrant dans le Sandbondtenga à suivre leur exemple pour le développement de la Nation.