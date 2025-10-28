Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a accordé une audience, ce lundi 27 octobre 2025, à une délégation des Afrodescendants, conduite par la présidente de l'Institut de développement de la diaspora africaine (ADDI), Dr Arikana Chihombori.

Celle-ci a traduit au chef de la diplomatie burkinabè, la fierté de la délégation qu'elle conduit de séjourner au Burkina Faso, tout en exprimant l'adhésion des Afrodescendants à la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

« Nous suivons le mouvement enclenché au Burkina Faso sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré et au Sahel, et il est de notre responsabilité de nous embarquer dans ce mouvement de changement, car pour nous, c'est "Africa first" et nous devons aussi conduire notre agenda pour une Afrique réconciliée avec elle-même », explique la présidente de l'ADDI.

Tout en souhaitant la cordiale bienvenue et un bon séjour à la délégation au nom des plus hautes autorités burkinabè, Karamoko Jean Marie Traoré a salué la détermination de ces Afrodescendants, qui ont tenu à venir au Burkina Faso malgré les tentatives visant à les démotiver et à les décourager.

« Merci d'avoir choisi de venir "chez vous" ; vous n'avez pas cédé aux discours de démobilisation et votre visite vous permettra de restituer la réalité du terrain ; c'est un message très fort que vous envoyez au monde entier pour dire que l'Afrique peut aller de l'avant », a indiqué le ministre des Affaires étrangères, tout en soulignant la disponibilité de son département à accompagner la délégation durant son séjour au pays des Hommes intègres.

Ils sont plus de six cent (600) Afrodescendants et membres de la diaspora africaine, venus des Etats-Unis et d'ailleurs pour un séjour au Burkina Faso.

Le programme de leur séjour prévoit plusieurs activités telles que des conférences et des panels, ainsi que des rencontres avec les autorités burkinabè et des visites dans des sites à la fois symboliques et historiques au Burkina Faso.