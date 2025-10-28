Burkina Faso: Les Afrodescendants et la diaspora africaine s'inclinent devant la mémoire de Thomas Sankara

Les Afrodescendants et la diaspora africaine vivant à l'étranger, lors de leur séjour au Burkina, ont visité le Mémorial Thomas-Sankara, lundi 27 octobre 2025, à Ouagadougou.

Les Afrodescendants séjour- nant actuellement au Burkina Faso veulent mieux connaître le pays des Hommes intègres, sa Révolution et son histoire. C'est ainsi que le Mémorial Thomas-Sankara, haut lieu de tourisme et de découverte de la vie du capitaine-Président Thomas Sankara, a reçu la visite de la délégation d'afrodescendants et de la diaspora africaine, lundi 27 octobre 2025, à Ouagadougou.

A l'entame, le personnel du Mémorial a expliqué l'envergure du projet et indiqué que l'ouvrage existant actuellement n'est que le début de méga projet à la hauteur et à la dimension du capitaine-Président Thomas Sankara. Le coordonnateur du Mémorial, Etienne Lompo, a fait savoir que le gouvernement et particulièrement le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, appuie fortement la réalisation du projet de Mémorial.

Ce qui a permis une avancée significative dans l'érection des ouvrages. Mais, l'arbre ne doit pas cacher la forêt et il a exhorté les amis du Burkina à accompagner, par quelque manière que ce soit la poursuite des travaux du mémorial.

Les acteurs ont également expliqué aux visiteurs du jour qu'une campagne baptisée « Ma brique pour Sankara » a été lancé et que toutes les bonnes volontés

sont invités à apporter leurs contributions. Pour la Présidente de la délégation, fondatrice de l'Institut pour le développement de la diaspora africaine, Arikana Chihonbori, elle vient de connaître un pan de l'histoire du Burkina Faso, de la Révolution d'août 1983 et de son leader, le capitaine Thomas Sankara.

Elle dit avoir compris également que c'est par la trahison que l'oeuvre de Sankara a été interrompue à un moment donné avec son assassinat. Mais, aujourd'hui, a-t-elle fait savoir, un nouveau courant de libération des peuples noirs, une autre Révolution pour la souveraineté africaine est en cours avec les trois chefs d'états de l'AES.

« Nous sommes des Africains et nous ferons ce qui est en notre pouvoir pour accompagner le combat qui est mené actuellement par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour redonner au Burkina Faso sinon à toute l'Afrique entière la place qui lui revient dans le concert des nations », a déclaré Mme Chihonbori.