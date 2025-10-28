Tunisie: Kairouan Le démarrage de la récolte des olives fixé au 1er novembre

Symbole de paix et de sagesse, l'olivier est un arbre originaire d'Asie qui a été introduit dans notre pays par les Carthaginois et les Romains. Ses feuilles et son huile jouissent de précieuses vertus médicinales.

Actuellement, l'huile d'olive tunisienne est parmi les meilleures dans le monde et elle est appréciée par des millions de consommateurs. En outre, les pluies très bénéfiques qui ont arrosé cet automne les gouvernorats producteurs ont contribué à la réalisation d'une très bonne production sur le plan qualitatif.

Concernant le gouvernorat de Kairouan, cet arbre, cité par le Coran et vénéré par les fellahs, constitue la base de l'arboriculture. Ainsi, on y compte 11.300.000 oliviers plantés couvrant une superficie de 186.000 hectares répartis en plusieurs variétés, dont 85% de type Chamlali, 10% de Oueslati et 5% de Chétoui.

Et la récolte des olives dans le gouvernorat de Kairouan est estimée à 258.000 tonnes d'olives, soit 52.000 tonnes d'huile (contre 195.000 tonnes d'olives et 40.000 tonnes d'huile l'année dernière).

Le coup d'envoi de la campagne de cueillette des olives a été fixé au 1er novembre. Ainsi, lors de plusieurs réunions tenues au siège du gouvernorat, tous les responsables ont insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts de sensibilisation des agriculteurs, afin de préserver une bonne qualité de la production lors des opérations de cueillette et de trituration. En effet, on devrait utiliser des caisses et non des sacs en plastique pour le transport des olives, cueillir les olives après maturation complète et lutter contre la présence des moineaux.