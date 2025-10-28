Tunisie: Ministère de l'équipement et de l'Habitat - Suivi des projets de l'Agence foncière d'habitation à l'Ariana et à Ben Arous

Zouari appelle les services de l'AFH à suivre activement l'avancement des travaux et à poursuivre les efforts afin d'achever la viabilisation des lots dédiés aux logements, et ce, dans le but de réduire les constructions anarchiques.

Le ministre de l'Equipement et de l'Habitat, Slah Zouari, a, récemment, inspecté un certain nombre de projets de l'Agence foncière d'habitation dans les gouvernorats de l'Ariana et de Ben Arous. Le ministre était accompagné, lors de cette visite du gouverneur de Ben Arous, Abdelhamid Boukadida, et du président- directeur général de l'Agence foncière d'habitation, Rejab Araoud, et de cadres centraux et régionaux du département.

D'après un communiqué du département, le ministre a été informé de l'avancement des travaux de trois grands projets. Le premier est celui de Raoued City Center qui couvre une superficie de 46,5 hectares et dont le taux d'achèvement a atteint 15%. Le deuxième projet est celui des «H'naya 1» à Ben Arous, qui couvre une superficie de 81 hectares, avec un taux de progression 60%. Le troisième projet est celui d'Ezzahra-Radès, couvrant une superficie de 264 hectares, et dont le taux d'avancement a atteint 15%.

Le ministre a souligné la nécessité de respecter les délais fixés pour l'achèvement des travaux, tout en exhortant les entreprises réalisatrices desdits projets à assurer la qualité indiquée dans les cahiers des charges.

Zouari a également appelé les services de l'AFH à suivre activement l'avancement des travaux et à poursuivre les travaux pour remplir les engagements liés à l'achèvement des lots viabilisés pour le logement et à fournir les terrains nécessaires à cet effet, et ce, afin de réduire les constructions anarchiques et de créer un environnement urbain sain et en harmonie avec les transformations économiques et sociales, souligne le communiqué du département.