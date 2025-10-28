Tunisie: Le choix de la cohésion

opinion

Qu'ils déchantent de nouveau, qu'ils aient le courage et l'honnêteté de reconnaître publiquement leur tort et qu'ils s'excusent auprès des Tunisiens et des Tunisiennes pour les avoir, pour la énième fois, trompés volontairement.

Il s'agit de ceux et de celles qui ont tablé dans leurs analyses «savantes» sur la quasi-certitude du conflit d'intérêts qui va opposer les membres de l'Assemblée des représentants au peuple (ARP) et ceux du Conseil national des régions et des districts (Cnrd) au moment où il leur sera demandé d'examiner les projets de loi de finances et de budget général de l'Etat.

Tout simplement parce que dans leur pensée, un député qui représente la circonscription électorale de Chorbane (Mahdia) ne pourra jamais avaliser ou même accepter de discuter une proposition faite par un membre du Conseil national des régions et des districts parlant au nom, à titre d'exemple, de Ras Jebel (Bizerte).

Partant de l'étroitesse d'esprit qui règne toujours parmi les ratés du 25 juillet et de leur entêtement à raisonner sur des paramètres régionalistes obsolètes, ils n'ont pas hésité à professer et à continuer à propager que les deux hémicycles du Bardo vont entrer en conflit permanent entraînant l'échec annoncé de l'expérience prônée par le Chef de l'Etat en matière de réunion des conditions objectives permettant aux Tunisiens, toutes couches, professions et régions confondues, de dire leur mot, pour ce qui est des grands choix de développement engageant l'avenir de leur pays.

Et les membres de l'ARP et leurs collègues du Cnrd viennent, à l'occasion du démarrage, en commun, de l'examen des projet de loi de finances et de budget de l'Etat pour 2026, d'administrer la preuve qu'ils peuvent avoir des opinions opposées sur certains points. Mais pour l'essentiel, ils sont sur la même longueur d'onde. Car ils se nourrissent, ensemble, de la même culture, militent dans la même voie et ont choisi, sereinement et librement, de faire accéder la Tunisie au club des nations avancées.

L'essentiel que les députés de l'ARP et les membres du Cnrd partagent et qui est dessiné par le Président de la République se résume en la consécration de l'Etat social, la primauté de la loi, la guerre continue contre la corruption, les stupéfiants, la dépravation sous toutes ses formes et la traite honteuse de «nos invités» subsahariens et, enfin, la quête légitime de notre pays de soutenir effectivement les causes justes et les peuples luttant pour s'affranchir, dont en premier lieu le peuple palestinien, qui dispose du droit absolu de recouvrer l'ensemble de son territoire spolié et d'y édifier son Etat libre, indépendant et démocratique. Loin des faux projets rafistolés par les forces du mal.