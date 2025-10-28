Dans le cadre de sa politique étrangère, basée sur la diversification de la coopération internationale, la Tunisie nouvelle a opté pour des orientations claires privilégiant, notamment, le principe du respect de la souveraineté nationale et de l'indépendance de la décision, loin de toute ingérence extérieure.

En effet, parmi lesdites options, on cite l'engagement actif dans les affaires africaines, avec une vision sans équivoque en faveur d'une autonomie continentale et de coopération mutuellement bénéfique dans le sens où, depuis 2019, date de son accession à la magistrature suprême, le Président Kaïs Saïed s'est impliqué en faveur d'un projet d'une "nouvelle Afrique " fondée sur l'autosuffisance, la valorisation des ressources locales et la résistance aux hégémonies et aux logiques de domination coloniale.

Sans oublier que le Chef de l'Etat a réitéré ses vues pour la réalisation du développement, de la justice sociale et de l'unité tout en répétant son appui à l'esprit d'indépendance et d'autosuffisance et en mettant l'accent sur le besoin pour notre continent de mobiliser ses propres ressources et de bâtir son avenir en rompant, une fois pour toutes, avec les pratiques d'antan.

Et adepte de la démarche d'une coopération variée, le Chef de l'Etat préconise des relations avec d'autres partenaires internationaux sur la base du respect des intérêts mutuels et de l'émergence d'un développement étroitement lié à la justice sociale, d'où son appel pressant à transformer les richesses africaines en projets concrets générateurs de développement et d'équité sociale au profit des générations futures.

Et dans le cadre de son projet civilisationnel, le Président de la République a tenu à présenter une approche globale qui ne se contente pas de favoriser certains secteurs bien déterminés, à l'instar du commerce ou de l'agriculture, mais de brasser plus large en vue de préconiser un véritable avenir civilisationnel portant aussi sur le culturel et le patrimonial.

Et tout en mettant en relief son identité africaine, le Président Kaïs Saïed est un fervent supporter des différentes luttes africaines, tout en prenant un parti pris sans faille en faveur de la cause palestinienne, appelant à la récupération des droits inaliénables du peuple palestinien en vue de créer son Etat indépendant avec pour capitale Al Qods.

Adepte, également, de la démarche du compter-sur-soi, le Chef de l'Etat a réitéré sa vision consistant à mettre en oeuvre un projet touchant tout le continent et son avenir sans limitation dans le temps ou l'espace dans la mesure où ledit projet devrait reposer sur la mise en place de nouveaux concepts et de nouvelles idées devant bénéficier à tous les Africains sans exception.

Kaïs Saïed prône, contrairement aux allégations des détracteurs, l'émergence d'une Afrique comptant sur ses propres ressources, certes, mais en restant ouverte à toutes sortes de partenariats internationaux conçus dans l'esprit de servir l'intérêt de ses peuples.

C'est dire que le continent africain est capable, grâce à la mobilisation de ses richesses et autres moyens diversifiés, de devenir un acteur majeur sur la scène internationale, tout en offrant de nouvelles opportunités à ses générations futures.

En résumé, pour le Président de la République "l'Afrique doit appartenir aux Africains", qui doivent prendre en main leur destin avec une pleine maîtrise de leurs richesses afin de relever les défis et retrouver l'espoir d'une Afrique souveraine et unie.