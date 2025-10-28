Ile Maurice: Deux féminicides choquent le pays

La violence entre partenaires intimes prend des proportions alarmantes et choque le pays. Quelques jours seulement après la découverte du corps de Danaa Laeticia Malabar, tuée par son mari, Brandon, une nouvelle tragédie a secoué l'île : le corps de Natasha Vidushi Cornet, 35 ans et mère de trois enfants, a été retrouvé sans vie, dimanche après-midi, près d'une rivière à Pamplemousses.

Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est son mari, Aumanand Singh Cornet, qui aurait commis l'irréparable. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, aurait contacté leur fils aîné de 17 ans pour lui avouer le crime et dire qu'il mettrait fin à ses jours, avant de prendre la fuite. Aux petites heures du matin, il a finalement été retrouvé par la Criminal Investigation Division de Pamplemousses alors qu'il se rendait à l'hôpital SSRN, où il est actuellement admis en observation. Il porte une blessure au poignet. Les policiers attendent que le médecin l'autorise à quitter l'établissement pour l'arrêter et le traduire en cour.

Les enquêteurs ont été alertés par le fils de la victime, qui était accompagné de son cousin. Ils ont mené les policiers sur les lieux du drame, plus précisément à Powder Mill Road, Morcellement Saint-André. Le cadavre de Natasha Cornet a été découvert à la lisière du Canal Ville-bague. Elle était en position allongée, les pieds dans l'eau. À proximité, les policiers ont retrouvé une lettre, deux téléphones portables. Une voiture a été abandonnée à quelque 150 mètres du corps.

Les enfants du couple - un fils de 17 ans et deux filles de 15 et dix ans - ont été pris en charge par un cousin après le drame. «Yer, mo ti kousin (NdlR, l'aîné des enfants Cornet) inn telefonn mwa, li pe panike, li pe rakont mwa ki so papa inn telefone, li pe dir li linn touy so mama akot larivier. Nou'nn al laba ek nou'nn trouv lekor. Nou'nn inform lapolis», relate le jeune homme.

Il explique que le couple était sorti plus tôt et il avait informé leur fils aîné. Ce n'est qu'après le drame que le suspect a de nouveau appelé son fils pour lui avouer le crime. La benjamine du couple est censée participer aux examens du Private School Achievement Certificate aujourd'hui. «Li pou asiste lanterman so mama avant. Apre li pou al lexamen demain.» (NdlR, ses examens sont prévus pour ce mardi).

Dans la lettre trouvée à côté du cadavre de Natasha Cornet, son mari aurait tenté de présenter son crime comme un acte de vengeance. Aumanand Singh Cornet est un récidiviste fiché auprès du poste de police de Goodlands pour plusieurs délits, allant de la drogue au vol.

La dernière fois qu'il avait été arrêté c'était en juin dernier et par la brigade antidrogue de Grand-Baie. Il avait alors été retrouvé en possession de semences de cannabis. Par ailleurs, en août 2017, il avait été impliqué dans une agression sur un autre détenu durant une peine d'emprisonnement à la prison de Beau-Bassin. Le couple, marié depuis de nombreuses années, avait de fréquentes disputes. Ils habitaient à Goodlands depuis quelque temps, après avoir vendu leur maison à Petit Raffray. Natasha Cornet travaillait comme helper dans une bijouterie de la région.

Selon une proche de la victime, cette dernière était une femme battue. Elle cumulait les emplois pour pouvoir joindre les deux bouts. Son époux la tabassait souvent pour obtenir de l'argent. Depuis l'année dernière, elle avait obtenu un protection order, ce qui avait momentanément calmé son conjoint, mais il s'est remis à la frapper de plus belle par la suite.

L'autopsie de Natasha Cornet a été pratiquée par le Dr Prem Chamane, médecin légiste. Le praticien a attribué la mort de cette jeune femme à une compression du cou, confirmant ainsi la thèse du meurtre. Les funérailles ont eu lieu lundi après-midi. Le corps est sorti de chez sa mère à Plaine-des-Roches.

Quant à la mère d'Aumanand Singh Cornet, qui comptait sur le couple pour s'occuper d'elle dans ses vieux jours, elle voit aujourd'hui son avenir incertain avec l'arrestation de son fils et la disparition tragique de sa belle-fille.