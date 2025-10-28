Ile Maurice: La CWA mobilise ses camions pour soulager les foyers

28 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

Les habitants du Nord devront s'armer de patience ce week-end. La Central Water Authority (CWA) et l'Irrigation Authority annoncent d'importants travaux d'entretien sur la conduite principale de cette dernière. Initialement prévus du mardi 28 octobre à 21 heures au jeudi 30 octobre à 9 heures, ils ont été reportés du samedi 1er novembre 2025 à 21 heures jusqu'au lundi 3 novembre à 9 heures. Les travaux de l'Irrigation Authority pouvaient affecter la production d'électricité par Terragen en semaine, ils ont donc été décalés au week-end.

Ces opérations, essentielles pour garantir la fiabilité du réseau, entraîneront une coupure complète de la distribution d'eau dans plusieurs localités, notamment Triolet, Solitude, Pointe-aux-Piments, Trou-aux-Biches, Grand-Baie, Péreybère, Calodyne, Cap-Malheureux, Petit-Raffray et leurs alentours. Les réservoirs de New Plaine-des-Papayes, Mon Loisir Rouillard, Rouge-Terre, New Goodlands et Old Goodlands seront directement impactés.

Pour limiter les désagréments aux foyers et commerces, la CWA mobilisera des camions-citernes afin d'assurer un minimum d'approvisionnement. La distribution d'eau devrait rester irrégulière, avant un retour à la normale.

En parallèle, le niveau du réservoir de La Nicolière poursuit sa baisse, atteignant 45 % de sa capacité, contre 55 % à la même période l'an dernier. Face à cette situation, l'Irrigation Authority annonce des restrictions temporaires à partir du 3 novembre : l'arrosage des cultures vivrières sera limité à deux jours par semaine - les lundis et jeudis - dans plusieurs localités du Nord, tandis que l'arrosage des champs de canne est suspendu jusqu'à nouvel ordre. À titre de comparaison, Mare-aux-Vacoas affiche un taux de remplissage de 81 %, contre 62 % un an plus tôt, selon la Water Resources Commission.

