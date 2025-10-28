Madagascar: Un Malgache haut placé aurait recommandé Junaid Fakim à Nasser Bheeky

L'affaire Mamy Ravatomanga secoue Maurice et met en lumière des liens complexes entre politique, affaires et influence régionale. Une VIP malgache est désormais soupçonnée d'avoir servi d'intermédiaire entre Nasser Bheeky et l'avocat Junaid Fakim, ancien commissaire de la Financial Crimes Commission (FCC), démissionnaire. Ce Malgache aurait recommandé à Bheeky d'aller voir cet avocat qui siégeait à la commission. Bheeky aurait lancé à l'avocat «to pa pou sagrin ar misie-la».

Selon des sources concordantes, ce Malgache influent, jusque-là non inquiété, aurait accueilli Mamy Ravatomanga à Maurice, dans la nuit du 11 octobre, lui offrant un «warm welcome», et l'aurait accompagné dans le Nord. Proche de l'ancien pouvoir de la Grande île, il avait jusque-là écarté toute suspicion à son égard. La FCC enquêtera comment les liens ont été établis entre les protagonistes, tout en interrogeant l'ancien commissaire Fakim under warning. Il devait se rendre hier soir au Reduit Triangle.

Le 25 octobre, Junaid Fakim a présenté sa démission de son poste de commissaire de la FCC, officiellement pour des «raisons personnelles», a annoncé la commission dimanche. Toutefois, des sources internes affirment que sa décision est directement liée à des tentatives d'influence sur l'enquête. Le Malgache haut placé aurait mis Bheeky en relation avec Fakim, alimentant les soupçons d'ingérence dans les investigations sur Ravatomanga.

Le 24 octobre, la FCC a procédé à l'arrestation de David Jean Christian Thomas, 38 ans, superviseur au sein du Sodiat Group et chauffeur de Ravatomanga. Il est accusé de conspiration dans une opération de blanchiment d'argent estimée à plus de 20 milliards de dollars américains. Selon la FCC, Thomas aurait facilité des transferts de fonds d'origine criminelle via le système bancaire mauricien afin d'en dissimuler la provenance

Le même jour, Nasser Osman Bheeky, proche du Parti travailliste, a été interpellé pour trafic d'influence. Cet habitant de Vallée-Pitot a comparu devant la cour de district de Port-Louis, hier. La FCC s'est opposée à sa remise en liberté conditionnelle, estimant qu'il présente un risque réel d'interférer avec des témoins ou d'autres suspects. Le tribunal a ordonné son maintien en détention. Sa prochaine comparution est prévue pour le 3 novembre. Il a retenu les services de Mes Samad Golamaully et Ashley Hurhangee.

Pour sa part, Mamy Ravatomanga, accusé d'avoir transféré illégalement plus de Rs 7,3 milliards vers Maurice, st toujours admis en clinique. Il reste sous étroite surveillance policière.