Ile Maurice: Croissance de 3,2 % en 2025

28 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

La SBM Holdings Ltd a publié ce mardi 28 octobre la 18e édition de son bulletin économique «SBM Insights», offrant une lecture actualisée de la conjoncture mauricienne dans un contexte international marqué par le protectionnisme et la fragmentation des échanges.

Selon les estimations, la croissance réelle du Produit intérieur brut (PIB) devrait atteindre 3,2 % en 2025, un chiffre légèrement supérieur aux projections officielles et qui reflète une économie mauricienne résiliente malgré un environnement mondial morose. L'inflation est, elle, anticipée à 3,8 % à la fin de l'année.

Le rapport met en lumière plusieurs défis : la conjoncture économique internationale difficile, les effets de la sécheresse prolongée sur la production et les prix, ainsi que la mise en oeuvre du programme d'assainissement budgétaire.

«Le gouvernement a identifié plusieurs réformes structurelles afin d'atteindre son objectif de croissance de 4 à 5 % à moyen terme», souligne Nuvin Balloo, Group Chief Strategy Officer de la SBM.

