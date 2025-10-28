Ile Maurice: Ramgoolam inaugure une nouvelle ère avec le président Herminie

Le Dr Patrick Herminie a officiellement pris ses fonctions en tant que 6e président de la République des Seychelles, lors d'une cérémonie historique le dimanche 26 octobre au Stade de l'Unité à Roche Caiman, Mahé.

La cérémonie a été marquée par la présence du Premier ministre mauricien, Navin Ramgoolam, et de son épouse, Veena, soulignant l'importance des relations bilatérales entre Maurice et les Seychelles. En marge de l'investiture, le Dr Ramgoolam a également rencontré le vice-président indien, Shri C. P. Radhakrishnan, pour discuter du renforcement des relations bilatérales.

Après avoir prêté serment devant le juge en chef, Ronny Govinden, le président Herminie a prononcé un discours inaugural fort, centré sur l'unité nationale et la dignité. Il a partagé son «rêve créole seychellois» : une nation où «l'unité est notre force, la dignité notre habitude et la justice notre quotidien». Le choix du Stade de l'Unité pour l'investiture a été souligné comme hautement symbolique, incarnant le souhait du président Herminie d'«unifier les Seychelles».

La cérémonie s'est déroulée dans un stade ouvert au public, sous le slogan «Pour l'ensemble et non pour une minorité», permettant à un large public de participer à la fête. Le président Herminie a exposé les piliers de son mandat : égalité des chances, justice sociale et lutte contre la pauvreté. Il a lancé son plan «Mes 100 premiers jours» et appelé à l'engagement citoyen : «Ne demandez pas seulement ce que les Seychelles peuvent faire pour vous, mais aussi ce que vous pouvez faire pour les Seychelles.»

Sur le plan international, le président Herminie a réaffirmé sa politique «amis de tous, ennemis de personne», visant à bâtir des partenariats équilibrés tout en protégeant la souveraineté du pays. Il a conclu son discours sur une note personnelle et émouvante, dédiant sa victoire à sa mère et promettant de tout mettre en oeuvre pour laisser aux Seychelles un héritage meilleur que celui qu'il a trouvé.

À l'issue de sa visite officielle à State House hier matin, Navin Ramgoolam s'est dit «très heureux» d'être le premier chef de gouvernement à se rendre aux Seychelles depuis l'élection du président Herminie. «Je tiens à le féliciter pour sa victoire, une victoire bien méritée», a-t-il déclaré.

Au cours de la rencontre, plusieurs sujets de coopération bilatérale ont été abordés. Navin Ramgoolam a rappelé l'importance des liens historiques et fraternels entre Maurice et les Seychelles, soulignant une amitié sincère et des valeurs partagées. Il a évoqué le renouvellement de l'accord de pêche signé en 2017 et annoncé la tenue prochaine d'une Joint Commission Maurice-Seychelles, prévue l'année prochaine, afin de renforcer la collaboration dans des secteurs clés tels que la sécurité maritime, l'agriculture et les échanges techniques.

«Nos deux nations travaillent déjà très étroitement dans la région, notamment sur les questions de sécurité maritime, la lutte contre la drogue et la gestion des ressources. Cette coopération est essentielle pour relever ensemble les défis de notre zone océanique», a ajouté le Premier ministre. Il a également adressé une invitation officielle au président Herminie pour une visite à Maurice, afin de consolider davantage les relations bilatérales. Il a félicité le gouvernement seychellois pour l'organisation impeccable de la cérémonie et salué l'accueil chaleureux du peuple seychellois. «C'est une visite très impressionnante, tout est bien organisé et à l'heure», a-t-il conclu. Vidya GAPPY (des Seychelles)