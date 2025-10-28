Congo-Kinshasa: Début des discussions sur la deuxième revue du Programme FEC du FMI à Kinshasa

De retour de Washington, où il a conduit la délégation congolaise aux Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde, a lancé, ce lundi 27 octobre, les échanges autour de la deuxième revue du Programme FEC.

La rencontre, organisée dans le cadre de la troïka politique, s'est tenue en présence de l'équipe du FMI, conduite par le chef de mission Calixte Ahokposi, arrivée à Kinshasa pour poursuivre les discussions entamées à Washington.

Dans son intervention, le ministre des Finances a salué la collaboration continue entre Kinshasa et le Fonds, tout en soulignant les efforts du président de la République, Félix Tshisekedi, en faveur de la modernisation de la gouvernance et de la stabilité macroéconomique du pays.

Les discussions ont porté sur plusieurs thématiques clés : l'exécution du budget 2025, les perspectives pour 2026, les dépenses de sécurité, la mise en oeuvre des réformes financières, la gestion des euro-obligations, ainsi que la coordination entre les politiques monétaire et budgétaire.

Selon Félicien Mulenda, coordonnateur du Comité technique de suivi et d'évaluation des réformes (CTR), cette mission fait suite aux entretiens de Washington et s'inscrit dans le cadre du suivi des engagements pris avec le FMI.

En cas de conclusion positive, la RDC pourrait bénéficier, pour la première fois, d'un appui budgétaire de plus de 200 millions de dollars, ainsi que d'un soutien à la balance des paiements de 125 millions de dollars.

La rencontre a réuni le vice-ministre du Budget, le gouverneur de la Banque centrale, des représentants de la Primature, de la Présidence de la République, ainsi que d'autres experts du ministère des Finances.

La mission du FMI se poursuivra jusqu'au 5 novembre 2025, avant la soumission de ses conclusions au Conseil d'administration du Fonds en décembre prochain.