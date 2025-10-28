Cameroun: Présidentielle - Les tensions persistent au lendemain de l'annonce des résultats

Au Cameroun, lundi 27 octobre, le Conseil constitutionnel a déclaré Paul Biya gagnant du scrutin avec 53,66% des suffrages, ce que son principal adversaire dans cette élection, Issa Tchiroma Bakary, conteste, en revendiquant la victoire et en appelant les Camerounais à se mobiliser.

La journée de lundi 27 octobre a été marquée par des manifestations de colère dans plusieurs villes, comme Garoua et Douala, et par un important déploiement sécuritaire à Yaoundé. Ce mardi matin, la situation était décrite comme encore sous tension à Douala, notamment. Des habitants de la ville, dénonçant les résultats annoncés, perturbaient en tout cas ce mardi matin la circulation à l'entrée de la capitale. Beaucoup de commerces et d'écoles, comme lundi, sont encore fermés. À Garoua, ville du Nord, c'est un calme relatif qui est décrit avec une reprise de la circulation et des activités.

L'Union européenne s'est exprimée, prenant « note des résultats » proclamés et exprimant « sa profonde préoccupation face à la répression violente des manifestations de ces deux derniers jours ». L'Union européenne « déplore la mort par arme à feu de plusieurs civils » et invite à la retenue, à des enquêtes et à engager rapidement un dialogue.

Bruxelles appelle aussi à la libération de « toutes les personnes détenues arbitrairement depuis l'élection ». Plusieurs proches de Issa Tchiroma Bakary sont encore aux arrêts. Par ailleurs, les ambassadeurs et délégations européennes, américaine et canadienne n'étaient pas à l'audience de proclamation des résultats au Conseil constitutionnel lundi.

Les candidats à cette élection présidentielle, absents également de cette session, ont diversement réagi aux résultats annoncés. Issa Tchioma Bakary, mais aussi Patricia Hermine Tomaïno Ndam Njoya ont rejeté les scores annoncés par le Conseil constitutionnel. Pour la candidate de l'UDC, déclarée cinquième, ces résultats « ne traduisent pas la volonté du peuple » mais reflètent « un système électoral fragilisé, miné par les irrégularités, les manipulations ». Elle appelle les Camerounais à s'exprimer pacifiquement et les autorités à respecter le droit de manifester.

Cabral Libii, déclaré troisième avec 3,41% des voix, « prend acte » des résultats annoncés. Le candidat du parti PCRN félicite « le candidat proclamé élu », sans nommer Paul Biya et demande à ses sympathisants de regarder maintenant en direction des municipales et législatives l'an prochain.