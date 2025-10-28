Cote d'Ivoire: Présidentielle d'octobre 2025 - Le Coscelci dénonce une prolifération de fausses informations sur les réseaux sociaux

Le Consortium des organisations de la société civile pour les élections en Côte d'Ivoire (Coscelci) a présenté, le dimanche 26 octobre 2025, les conclusions de sa mission d'observation de l'élection présidentielle du 25 octobre.

Cette mission a mobilisé 60 observateurs déployés sur le terrain, couvrant 180 bureaux de vote -- soit trois par observateur -- ainsi que trois observateurs en ligne chargés du suivi des réseaux sociaux.

S'exprimant au siège du Forum de la société civile d'Afrique de l'Ouest - section Côte d'Ivoire (Foscaoci), à Cocody-Angré, Drissa Soulama, coordonnateur du Coscelci, a dressé un bilan globalement satisfaisant du scrutin, tout en relevant plusieurs incidents.

Selon lui, dans les 60 bureaux de vote observés, le matériel électoral était disponible et la présence des forces de l'ordre était assurée aux abords des centres visités.

Cependant, le monitoring des réseaux sociaux a révélé une tout autre réalité. Drissa Soulama a dénoncé « une prolifération de fausses informations construites pour manipuler l'opinion et entretenir la confusion ».

Selon le coordonnateur, ces manipulations se sont traduites par l'usurpation d'identités de médias crédibles, la diffusion de faux communiqués et de contenus falsifiés.

« Des comportements inauthentiques coordonnés ont également été observés, avec la reproduction mécanique des mêmes textes et visuels », a-t-il ajouté.

Sur le terrain, plusieurs incidents ont été relevés :

la destruction de matériels électoraux à Tiébissou, le refus d'accès à certains observateurs à Ferkessédougou et Béoumi, la délocalisation de plusieurs centres de vote regroupés à l'école Henriette Dagri Diabaté de Gagnoa, l'intimidation d'observateurs à Béoumi, la fermeture anticipée de bureaux de vote à Issia, Duékoué et Tiébissou, ainsi que des dysfonctionnements de kits d'authentification biométrique dans plusieurs localités (Tabou, Ferké, Agnibilékrou...).

Face à ces constats, le Coscelci a formulé plusieurs recommandations.

Il invite le gouvernement à renforcer la lutte contre la désinformation, qui « alimente la peur, intimide les électeurs et réduit leur participation au vote ».

La Commission électorale indépendante (CEI) est quant à elle exhortée à améliorer la fiabilité du matériel électoral, notamment les tablettes d'authentification.

Enfin, le Coscelci encourage les partis politiques et les candidats à privilégier le dialogue et la concertation afin de prévenir toute forme de violence, et à sensibiliser leurs partisans au respect de la vie humaine ainsi qu'à la préservation des biens publics et privés.

Pour mémoire, le Coscelci regroupe six organisations de la société civile :

l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire (AFJCI), le Comité d'éthique, de veille et d'autorégulation du code de bonne conduite des organisations de la société civile impliquées dans le processus électoral (CEVA), la Coalition de la société civile pour la paix et le développement démocratique en Côte d'Ivoire (COSOPCI), le Forum de la société civile d'Afrique de l'Ouest - section Côte d'Ivoire (FOSCAOCI), l'Initiative de dialogue et de recherche-action pour la paix (INDIGO Côte d'Ivoire) et l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme (OIDH).